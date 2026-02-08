Меню
Киноафиша Статьи «Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений

«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений

8 февраля 2026 20:00
Кадр из сериала «По ту сторону смерти», «Бар „Один звонок“», «Как приручить лису»

Истории, в которых расследование становится испытанием не только для логики, но и для самих героев.

Российские сериалы про сыщиков всё чаще уходят от классической схемы и делают ставку на личные истории.

Здесь преступление — лишь отправная точка, а основное внимание уделяется людям, которые вынуждены с ним разбираться. Именно такие проекты сложно смотреть фоном или по одной серии.

«По ту сторону смерти» (2018)

Следователь Глеб Точилин готовится завершить карьеру, когда сталкивается с делом, выбивающим почву из-под ног: мужчина, признанный погибшим после столкновения с поездом, исчезает из морга и на следующий день оказывается жив.

Расследование постепенно выводит Точилина к событиям его собственного прошлого.

В главных ролях — Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова.

«По ту сторону смерти» (2018)

«Я знаю, кто тебя убил» (2022)

Системный администратор Герман похищает трёхлетнюю девочку, считая её семью виновной в гибели своей сестры в конце 90-х.

Следователям предстоит найти ребёнка и разобраться, кто на самом деле стоит за старым преступлением.

В главных ролях — Александр Яценко и Юлия Снигирь.

«Я знаю, кто тебя убил» (2022)

«Бар „Один звонок“» (2023)

Следователь Андрей Морозов ищет пропавшего пасынка и постоянно выходит на загадочный бар, который появляется в разных точках города.

За его стойкой можно поговорить с умершими — и это лишь часть странных правил заведения.

В ролях — Данила Козловский и Александр Ильин мл..

«Бар „Один звонок“»

«Как приручить лису» (2024)

Зоопсихолог находит в лесу замкнутую девушку Дину и вскоре сам оказывается главным подозреваемым в убийстве. Расследование вскрывает многолетнюю историю исчезновений молодых женщин и приводит к шокирующей семейной тайне.

В главных ролях — Кирилл Кяро и Максим Стоянов.

«Как приручить лису»

«Замаячный» (2023)

В посёлке с мрачным прозвищем «Яма» спустя одиннадцать лет возвращается маньяк, которого считали исчезнувшим.

Следователь Катерина Мазурова и полицейский Сергей Поляков снова сталкиваются с делом, разрушившим их жизни в 90-е.

В ролях — Алексей Бардуков и Татьяна Чердынцева.

«Замаячный»

Источник: дзен-канал Global Cinema

Также прочитайте: Не стыдно советовать: 3 российских фильма с высокими рейтингами и устойчивой любовью зрителей

Фото: Кадр из сериала «По ту сторону смерти», «Я знаю, кто тебя убил», «Бар „Один звонок“», «Как приручить лису», «Замаячный»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
