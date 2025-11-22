Меню
Киноафиша Статьи «Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

22 ноября 2025 11:50
"Как приручить лису" (2025)

Последний эпизод картины оставил у зрителей ощущение незавершённости.

Сериал «Как приручить лису» (2025) закрыл первый сезон восьмой серией — и сразу вызвал бурю обсуждений. Если стартом проекта зрители массово восторгались, то развязка вызвала много вопросов.

Как зрители описывают финал

Среди отзывов звучит:

«Концовка скомканной показалась всё-таки. Интрига была, но вся вышла, жаль».

По мнению многих зрителей, финал слишком резко обрывает сюжетные линии, от которых ждали продолжения.

Цитаты, которые определяют настроение зрителей

Публика убеждена, что сценаристы намеренно оставили слишком много вопросов, чтобы ответить на них уже во втором сезоне.

«Не понятно, что стало с маньяком и зоологом».

«Так папашу она убила или нет?»

«Зачем она вообще пошла на электричку? Если выстрел был, и кто-то один остался жив, почему он её не увёз? Почему она уехала, а не пошла к бабушке?»

«И как далеко она уедет на электичке? У неё деньги есть? А документы ей сделали? Тогда какая там фамилия?»

Такие отзывы формируют общее ощущение: финал больше похож на первую часть большого сюжета.

Почему зрители говорят, что второй сезон обязателен

Несмотря на разногласия, эта мысль повторяется в обсуждениях очень часто:

«Буду ждать 2-й сезон и надеяться, что интригу будут держать. Концовка располагает. Если деньги найдут — точно продолжат».

Зрители считают продолжение логичным из-за самой идеи сериала: история о социализации Дины, её попытке встроиться в нормальную жизнь и разобраться в собственных чувствах, вряд ли может закончиться одним выстрелом и поездкой на электричке.

«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

Что будет во втором сезоне: теории зрителей

Любопытно, что люди на форумах уже практически создают сюжеты для второго сезона, пишут, как можно развить повествование дальше. Многие убеждены, что маньяк не погиб от выстрела дочери и ещё проявит себя в новых сериях.

«Маньяк — непотопляемый гад. Думаю, отец Дины не погиб. И всё это выглядит как подготовка ко второму сезону».

«Это будет новое преступление. И полиция вновь обратится к Кяро, тот откажется, но потом поможет. Или: у Кяро с Наташей рождается ребёнок, но ребёнка выкрадывает Дина. Они начинают его искать. Или: снова пропадает девушка. Все думают, что появился подражатель, который... может быть связан с Диной».

Финал, который перестал быть финалом

Последняя фраза сериала — о том, что лиса всегда возвращается к тому, кого любит — в итоге звучит как приглашение к следующей главе. И зрители воспринимают это именно так: сериал не завершился, а остановился на переходном шаге.

Также прочитайте: «Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней

Фото: Кадр из сериала "Как приручить лису" (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
