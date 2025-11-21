Маньячная команда Меглина в 3 сезоне «Метода» обитала в реальном особняке: рассказываем, где снимали этот эстетичный кошмар

Третий сезон «Метода» вышел, и ощущение этой странной, завораживающе мрачной эстетики сразу захватило зрителей. Особенно — «маньячное логово», которое стало сердцем сезона и главным аттракционом для фанатов. Та самая локация, где команда Меглина тренируется, спорит, звереет и, кажется, сама растворяется в архитектурной жути.

И да, это реальное место — с реальными трёхэтажными переходами, затянутыми окнами и холодом под старинным паркетом.

Особняк, который сам по себе — персонаж

Логово снято в легендарном особняке барона Штиглица на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Снаружи он выглядит как ухоженный представитель эпохи — величавый фасад, аккуратные окна, строгая симметрия. Но стоит зайти внутрь — и городская парадность исчезает.

Леса тянутся вдоль стен, пол под ногами покрыт толстым слоем пыли, а огромные залы будто специально созданы для того, чтобы скрывать шум шагов и шёпот актёров. Именно здесь разместили маньячную штаб-квартиру нового отряда.

Коридоры, лестницы, бальный зал — всё работало на атмосферу. Внутри особняка разместились гримёрки, «больница», зал с камином, спортзал и знаменитая гостиная команды Меглина. Съёмочной группе понадобилось несколько недель, чтобы построить все декорации — и несколько часов, чтобы полностью раствориться в пространстве, которое само задавало настроение сцены.

Гостиная Меглина и случайное чудо декора

Сердце логова — огромный бальный зал, превращённый в мрачную гостиную. Здесь висит боксерская груша рядом с мраморной скульптурой, а окна забиты грубыми досками. На диванах — следы тяжёлых смен, а угол зала занимает тот самый роскошный бар и рояль.

Художник-постановщик Влад Серебренников признался: «Он, кстати, рабочий, не просто так стоит». Музыка действительно звучит — в кадре и за кадром. А вот бар — чистая удача:

«Мы долго искали именно такой, нигде нет… и тут выясняется, что только что на другом проекте закончили съёмки и не знают, куда девать бар. Посмотрели — то что надо».

Особняк Штиглица в итоге стал для команды «Метода» не просто площадкой, а готовым миром — в нём было всё: мрак, масштаб, история, прохлада каменных стен и тот особый дух Петербурга, который делает любое преступление чуть более кинематографичным.

