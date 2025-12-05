Меню
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?

5 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Пока авторы лишь запутали фандом.

Пока поклонники аниме «Поднятие уровня в одиночку» ждут продолжение истории Джин Ву, манга берет дело в свои руки. Solo Leveling: Ragnarok снова выворачивает привычный мир серии наизнанку — и делает это с фирменной жестокостью.

Глава 64 подбрасывает фанатам идею, от которой моментально поднимается давление: Джин Ву вроде как возглавляет «Наследников монархов», новую тёмную фракцию. Только чем глубже смотришь, тем яснее — перед нами не признание героя в злодействе, а дымовая завеса перед куда старшим и дурным игроком.

Система отдаёт приказы — но чей это голос?

Арша, наследница Монарха Чумы, давно перестала действовать по собственной воле — Система ведёт её буквально за руку. И не только её. Врата S-ранга, тайные контакты, сомнительные союзы — всё это звенья одной цепи, свитой кем-то, кто умеет маскироваться даже от божественных сущностей. Теоретически контролировать Систему могут только двое: Джин Ву или Архитектор Кандиару.

И вот тут серия впервые за долгое время по-настоящему холодит спину: смерть Кандиару так и не подтверждена. Он исчез — но не растворился. Для сериала такой пробел почти всегда значит «ждите камбэка».

Если бы Джин Ву командовал Наследниками, мы бы это заметили

Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»

Рагнарёк хитро обыгрывает образ героя, который ради глобального плана готов сыграть злодея. Да, Джин Ву способен на бесчеловечную расчётливость — но есть одна деталь, которая рушит версию о его участии.

Если бы он сам управлял Системой Арши, он давно бы понял, что Пак Доджин — это замаскированный Тиль. А Беру, его важнейший разведчик, ни о чём не догадывается. Этот провал — слишком грубая ошибка для Джин Ву. Но — идеальная подсказка для возвращения Архитектора.

Архитектор может быть единственным, кто выигрывает от хаоса

Кандиару — мастер закулисных партий. Он пережил монархов и их войну, он пережил собственное «уничтожение», и именно он лучше всех понимает цену манипуляций Системой. Если за Наследниками действительно стоит он, всё происходящее превращается в реванш: попытку исправить прежнюю неудачу и уничтожить семью, которая разрушила его прошлый план.

Злодей ли Джин Ву? Или просто новая приманка?

Создатели Ragnarok играют с фанатами так же изощрённо, как Система — с наследниками. Да, нам подсовывают образ Джин Ву-темного лидера, но всё больше деталей указывает на обратное: он не контролирует происходящее.

Тем временем Сухо растёт в новую силу, Монархи — в новую угрозу, а стык двух Систем обещает сериалу самый сложный конфликт за всю историю франшизы.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Поднятие уровня в одиночку»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
