Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?

Пока поклонники аниме «Поднятие уровня в одиночку» ждут продолжение истории Джин Ву, манга берет дело в свои руки. Solo Leveling: Ragnarok снова выворачивает привычный мир серии наизнанку — и делает это с фирменной жестокостью.

Глава 64 подбрасывает фанатам идею, от которой моментально поднимается давление: Джин Ву вроде как возглавляет «Наследников монархов», новую тёмную фракцию. Только чем глубже смотришь, тем яснее — перед нами не признание героя в злодействе, а дымовая завеса перед куда старшим и дурным игроком.

Система отдаёт приказы — но чей это голос?

Арша, наследница Монарха Чумы, давно перестала действовать по собственной воле — Система ведёт её буквально за руку. И не только её. Врата S-ранга, тайные контакты, сомнительные союзы — всё это звенья одной цепи, свитой кем-то, кто умеет маскироваться даже от божественных сущностей. Теоретически контролировать Систему могут только двое: Джин Ву или Архитектор Кандиару.

И вот тут серия впервые за долгое время по-настоящему холодит спину: смерть Кандиару так и не подтверждена. Он исчез — но не растворился. Для сериала такой пробел почти всегда значит «ждите камбэка».

Если бы Джин Ву командовал Наследниками, мы бы это заметили

Рагнарёк хитро обыгрывает образ героя, который ради глобального плана готов сыграть злодея. Да, Джин Ву способен на бесчеловечную расчётливость — но есть одна деталь, которая рушит версию о его участии.

Если бы он сам управлял Системой Арши, он давно бы понял, что Пак Доджин — это замаскированный Тиль. А Беру, его важнейший разведчик, ни о чём не догадывается. Этот провал — слишком грубая ошибка для Джин Ву. Но — идеальная подсказка для возвращения Архитектора.

Архитектор может быть единственным, кто выигрывает от хаоса

Кандиару — мастер закулисных партий. Он пережил монархов и их войну, он пережил собственное «уничтожение», и именно он лучше всех понимает цену манипуляций Системой. Если за Наследниками действительно стоит он, всё происходящее превращается в реванш: попытку исправить прежнюю неудачу и уничтожить семью, которая разрушила его прошлый план.

Злодей ли Джин Ву? Или просто новая приманка?

Создатели Ragnarok играют с фанатами так же изощрённо, как Система — с наследниками. Да, нам подсовывают образ Джин Ву-темного лидера, но всё больше деталей указывает на обратное: он не контролирует происходящее.

Тем временем Сухо растёт в новую силу, Монархи — в новую угрозу, а стык двух Систем обещает сериалу самый сложный конфликт за всю историю франшизы.

