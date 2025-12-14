Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи

Меню
14 декабря 2025 07:58
Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Артистка оказалась недовольна такой версий себя.

Совсем скоро на большие экраны выйдет новая полнометражная история про Простоквашино от режиссёра Сарика Андреасяна. Он обещает современный сюжет, но с тёплыми отсылками к классике, которую мы все помним.

Сейчас самое время освежить тот самый советский мультфильм, с которого всё началось. А точнее — одну из его самых ярких и узнаваемых героинь.

Мало кто знает, что у мамы Дяди Федора существовал совершенно реальный прототип.

Прототип мамы дяди Федора

Художник Левон Хачатрян подошёл к созданию героев с разной степенью вдохновения. Если над образом почтальона Печкина он корпел, «вынашивая» каждую деталь неделями, то с мамой главного героя дело обстояло куда проще. Её образ родился стремительно, потому что перед художником был готовый и идеальный прототип — его собственная супруга, театральная актриса Лариса Мясникова.

Как вспоминал сам Хачатрян, портретное сходство оказалось точным: та же миниатюрная фигура, короткая стрижка, фирменные очки. Но что куда важнее, в анимацию перекочевал и живой, эмоциональный темперамент актрисы.

Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Мнение актрисы

Когда готовый мультфильм показали Ларисе Мясниковой, её реакция была далека от восторга. Вместо того чтобы увидеть милое подобие себя, актриса разглядела в героине преувеличенные черты собственного характера — нервозность, капризность и даже некоторую взвинченность.

Спасительным якорем в этой ситуации стали... очки. Мультяшная мама Дяди Фёдора щеголяла в угловатых, квадратных оправах, в то время как сама Лариса Мясникова в жизни носила исключительно круглые.

«Я бы такие ни за что не купила. Надеюсь, все это понимают, поэтому со мной эту вашу маму не свяжут», — с облегчением заявила она мужу-художнику.

Новое «Простоквашино»

Совсем скоро вселенная Простоквашино получит новое воплощение — уже не в формате коротких серий, а в виде большого полнометражного фильма, релиз которого состоится 1 января.

Какой же предстанет мама Дяди Фёдора в этой современной интерпретации, мы узнаем уже на премьере. Эту роль в картине исполнила Лиза Моряк — супруга режиссёра проекта Сарика Андреасяна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про темную фанатскую теорию о «Трое из Простоквашино».

Фото: Кадры из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
