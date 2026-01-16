«Маман у дяди Федора какая-то стервозная»: какие герои в фильме «Простоквашино» полюбились зрителям, а какие вызвали споры — честные отзывы

В целом люди тепло восприняли новоый взгляд на советскую классику.

Фильм «Простоквашино» 2026 года уже успел собрать сотни отзывов — и они оказались куда эмоциональнее, чем можно было ожидать от семейной экранизации. Зрители активно обсуждают, что получилось трогательно, а что вызвало раздражение. И в целом тон у публики довольно мягкий: кино приняли как теплую, но не идеальную версию знакомой истории.

Что зрителям понравилось

Главное, что почти все отмечают, — ощущение узнаваемого мира. Людям понравилось, что и актеры, и нарисованные герои выглядят «живыми», а атмосфера осталась доброй и домашней.

«Герои — как реальные люди, так и графические животные — вызывают симпатию», — пишет одна из зрительниц.

Отдельные восторги достались дяде Федору. Его актерскую работу называют самой сильной частью фильма. В отзывах часто пишут, что он получился «настоящим», не наигранным и очень искренним.

«Самый главный герой — актер, который сыграл дядю Федора, живой, артистичный и улыбчивый».

Многих тронул и общий настрой: фильм называют теплым, семейным и даже немного сентиментальным.

Кто и что раздражает

Но без ложки дегтя не обошлось. Чаще всего под раздачу попадает мама дяди Федора — зрители массово считают ее неприятной и резкой.

«Маман у дяди Федора какая-то стервозная», — откровенно пишут в отзывах.

Не всем понравился и обновленный Печкин: его сделали более расчетливым и меркантильным, что показалось части аудитории лишним.

Вывод зрителей

В итоге фильм называют удачной семейной экранизацией, но не шедевром. Взрослым его сложнее воспринимать без сравнения с советским оригиналом, зато детям и родителям он заходит легко и с удовольствием. И, судя по финальным титрам, продолжение уже не за горами.

