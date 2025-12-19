«Мама покупала конфеты и подвешивала на ёлку»: Ирина Безрукова — о советском Новом годе, семейных традициях и умении радоваться без шампанского

Актриса вспомнила детство и объяснила, почему сегодня ей важнее не застолье, а ощущение праздника.

В разговоре с порталом «Киноафиша» Ирина Безрукова рассказала, каким был Новый год в её семье, как менялись традиции со временем и почему сегодня она сознательно отказывается от привычных сценариев праздника.

Советский Новый год, который держался на женщинах

Ирина Безрукова вспоминает, что в её детстве не существовало одного «главного» новогоднего блюда. Мама готовила много и по-разному — пекла пироги, делала горячее, салаты, десерты.

«Моя мама умела всё: готовить, шить, вязать, делать ремонт, сервировать стол, выглядеть красиво. Советские женщины действительно умели всё».

Мама актрисы была врачом, и даже в праздники к ней приходили за помощью — она кипятила шприцы на плите, тогда одноразовых не было, и шла делать уколы соседям.

Праздник не отменял заботу о людях, и это ощущение ответственности стало частью семейной культуры.

Конфеты на ёлке и ожидание праздника

Одна из самых тёплых традиций — сладости, которые не лежали в вазе, а висели прямо на ёлке.

«Мама покупала дорогие конфеты, привязывала к ним ниточки и подвешивала на ёлку. Нам выдавали ножницы — можно было срезать пару конфет в день».

Там же появлялись грецкие орехи в фольге, окрашенные «под золото». Сначала — конфеты, потом — орехи. Праздник растягивался, учил терпению и радости от мелочей.

Когда традиции пришлось создавать заново

Мама Ирины Безруковой рано ушла из жизни, и Новый год изменился. Уже подростком актриса сама старалась делать праздничный стол — копила деньги, готовила оливье, добавляя в него немного кинзы, пекла рогалики, делала многослойное желе.

В разговоре актриса подчёркивает: это был не кулинарный подвиг, а попытка сохранить ощущение уюта и красоты, к которому её приучили с детства.

Новый год без алкоголя — осознанный выбор

Со временем Ирина Безрукова начала сознательно менять формат праздника. Были Новый год на Бали с веганским оливье, Новый год в Таиланде — прямо в море, под салюты с берега.

«Я не пью алкоголь. Мне это просто не вкусно. Мне не нужны пару глотков, чтобы почувствовать праздник».

Сегодня для неё важнее состояние — ощущение свободы, света и новизны, чем привычный ритуал.

Главное, что осталось

Несмотря на все перемены, одна традиция сохранилась неизменной — стремление к красоте и дому, где праздник делают не продукты, а внимание и забота.

Ирина Безрукова говорит об этом без ностальгического пафоса, но с очевидной благодарностью прошлому, которое научило её главному: праздник — это то, что ты создаёшь сам.

