Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально

Иногда самые вкусные блюда получаются из простых ингредиентов. Именно такой грибной крем-суп любят герои мультфильма «Три кота» — мягкий, ароматный и очень уютный.
Готовится он довольно быстро, а благодаря сливкам и шампиньонам получается нежным и насыщенным. Такой суп отлично подойдёт и для обычного ужина, и для холодного дня, когда хочется чего-то тёплого и домашнего.
Что понадобится для супа
- шампиньоны — 250 г
- репчатый лук — 50 г
- сливки — 100 мл
- молоко — 150 мл
- мясной бульон — 150 мл
- мука — 1 ст. л.
- сливочное масло — 1 ст. л.
- щепотка сушёного эстрагона
- соль — по вкусу
- чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить грибной крем-суп
Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в сотейнике на сливочном масле примерно 2–3 минуты, пока он не станет мягким.
Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. После этого постепенно влейте молоко и мясной бульон, постоянно помешивая венчиком, чтобы масса получилась однородной.
Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими пластинами, затем добавьте их в сотейник.
Ароматные специи и сливки
Посолите суп, добавьте чёрный перец и щепотку эстрагона. Варите суп около 8 минут на медленном огне, периодически помешивая.
В конце влейте сливки и прогрейте суп ещё 2–3 минуты. Очень важно не доводить его до кипения — так он сохранит нежную кремовую текстуру.
Перед подачей суп можно слегка взбить блендером, чтобы он стал ещё более гладким.
Получается ароматный и нежный грибной крем-суп — отличный вариант для уютного семейного обеда. Приятного аппетита!