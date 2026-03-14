Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально

Иногда самые вкусные блюда получаются из простых ингредиентов. Именно такой грибной крем-суп любят герои мультфильма «Три кота» — мягкий, ароматный и очень уютный.

Готовится он довольно быстро, а благодаря сливкам и шампиньонам получается нежным и насыщенным. Такой суп отлично подойдёт и для обычного ужина, и для холодного дня, когда хочется чего-то тёплого и домашнего.

Что понадобится для супа

шампиньоны — 250 г

репчатый лук — 50 г

сливки — 100 мл

молоко — 150 мл

мясной бульон — 150 мл

мука — 1 ст. л.

сливочное масло — 1 ст. л.

щепотка сушёного эстрагона

соль — по вкусу

чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить грибной крем-суп

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в сотейнике на сливочном масле примерно 2–3 минуты, пока он не станет мягким.

Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. После этого постепенно влейте молоко и мясной бульон, постоянно помешивая венчиком, чтобы масса получилась однородной.

Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими пластинами, затем добавьте их в сотейник.

Ароматные специи и сливки

Посолите суп, добавьте чёрный перец и щепотку эстрагона. Варите суп около 8 минут на медленном огне, периодически помешивая.

В конце влейте сливки и прогрейте суп ещё 2–3 минуты. Очень важно не доводить его до кипения — так он сохранит нежную кремовую текстуру.

Перед подачей суп можно слегка взбить блендером, чтобы он стал ещё более гладким.

Получается ароматный и нежный грибной крем-суп — отличный вариант для уютного семейного обеда. Приятного аппетита!