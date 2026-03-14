Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально

14 марта 2026 09:25
У героев мультика есть фирменный рецепт.

Иногда самые вкусные блюда получаются из простых ингредиентов. Именно такой грибной крем-суп любят герои мультфильма «Три кота» — мягкий, ароматный и очень уютный.

Готовится он довольно быстро, а благодаря сливкам и шампиньонам получается нежным и насыщенным. Такой суп отлично подойдёт и для обычного ужина, и для холодного дня, когда хочется чего-то тёплого и домашнего.

Что понадобится для супа

  • шампиньоны — 250 г
  • репчатый лук — 50 г
  • сливки — 100 мл
  • молоко — 150 мл
  • мясной бульон — 150 мл
  • мука — 1 ст. л.
  • сливочное масло — 1 ст. л.
  • щепотка сушёного эстрагона
  • соль — по вкусу
  • чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить грибной крем-суп

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в сотейнике на сливочном масле примерно 2–3 минуты, пока он не станет мягким.

Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. После этого постепенно влейте молоко и мясной бульон, постоянно помешивая венчиком, чтобы масса получилась однородной.

Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими пластинами, затем добавьте их в сотейник.

Ароматные специи и сливки

Посолите суп, добавьте чёрный перец и щепотку эстрагона. Варите суп около 8 минут на медленном огне, периодически помешивая.

В конце влейте сливки и прогрейте суп ещё 2–3 минуты. Очень важно не доводить его до кипения — так он сохранит нежную кремовую текстуру.

Перед подачей суп можно слегка взбить блендером, чтобы он стал ещё более гладким.

Получается ароматный и нежный грибной крем-суп — отличный вариант для уютного семейного обеда. Приятного аппетита!

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Читать дальше 17 марта 2026
Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Читать дальше 16 марта 2026
Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Читать дальше 15 марта 2026
Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Читать дальше 17 марта 2026
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской Читать дальше 13 марта 2026
Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Читать дальше 17 марта 2026
Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Читать дальше 17 марта 2026
Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Только этот способ и признавали наши бабушки: как красят яйца на Пасху в семье Никиты Михалкова Читать дальше 17 марта 2026
Оказывается, на «Оскар» претендовал русский аниматор: создатель «Лунтика» и «Алеши Поповича» снял шедевр, но не победил Оказывается, на «Оскар» претендовал русский аниматор: создатель «Лунтика» и «Алеши Поповича» снял шедевр, но не победил Читать дальше 17 марта 2026
