Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты

Иногда самые уютные рецепты приходят из мультфильмов, которые мы смотрим вместе с детьми. Вот и в «Трёх котах» Мама решила порадовать котят домашней выпечкой — и приготовила заливной пирог с малиной. Рецепт получился простым, а главное — очень домашним и тёплым.
Заливной пирог с малиной из мультсериала «Три кота»
Этот пирог идеально подойдёт для семейного чаепития. Он получается нежным, с лёгкой кислинкой и мягкой заливкой, которая буквально тает во рту. А приготовить его можно всего за несколько шагов.
Ингредиенты
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1 яйцо
Для начинки:
- 200 г малины (свежей или замороженной)
- 200 г сметаны
- 1 яйцо
- 1 ч. л. крахмала
Как приготовить
Сначала замесите тесто из муки, сливочного масла, сахара и яйца. Готовое тесто выложите в форму и аккуратно сформируйте бортики.
В отдельной миске смешайте сметану, яйцо и крахмал до однородной массы. Это и будет нежная заливка для пирога.
Затем выложите малину на тесто и аккуратно залейте сметанной смесью. Выпекайте пирог 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.
Получается нежный и ароматный пирог — именно такой, какой любят Коржик, Компот и Карамелька. Миу-миу-миу… приятного аппетита!