Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты

8 апреля 2026 16:11
Кадр из сериала «Три кота»

Такое лакомство отлично подойдет к чаепитию.

Иногда самые уютные рецепты приходят из мультфильмов, которые мы смотрим вместе с детьми. Вот и в «Трёх котах» Мама решила порадовать котят домашней выпечкой — и приготовила заливной пирог с малиной. Рецепт получился простым, а главное — очень домашним и тёплым.

Заливной пирог с малиной из мультсериала «Три кота»

Этот пирог идеально подойдёт для семейного чаепития. Он получается нежным, с лёгкой кислинкой и мягкой заливкой, которая буквально тает во рту. А приготовить его можно всего за несколько шагов.

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 яйцо

Для начинки:

  • 200 г малины (свежей или замороженной)
  • 200 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. крахмала

Как приготовить

Сначала замесите тесто из муки, сливочного масла, сахара и яйца. Готовое тесто выложите в форму и аккуратно сформируйте бортики.

В отдельной миске смешайте сметану, яйцо и крахмал до однородной массы. Это и будет нежная заливка для пирога.

Затем выложите малину на тесто и аккуратно залейте сметанной смесью. Выпекайте пирог 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

Получается нежный и ароматный пирог — именно такой, какой любят Коржик, Компот и Карамелька. Миу-миу-миу… приятного аппетита!

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
