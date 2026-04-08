Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты

Иногда самые уютные рецепты приходят из мультфильмов, которые мы смотрим вместе с детьми. Вот и в «Трёх котах» Мама решила порадовать котят домашней выпечкой — и приготовила заливной пирог с малиной. Рецепт получился простым, а главное — очень домашним и тёплым.

Заливной пирог с малиной из мультсериала «Три кота»

Этот пирог идеально подойдёт для семейного чаепития. Он получается нежным, с лёгкой кислинкой и мягкой заливкой, которая буквально тает во рту. А приготовить его можно всего за несколько шагов.

Ингредиенты

Для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

2 ст. л. сахара

1 яйцо

Для начинки:

200 г малины (свежей или замороженной)

200 г сметаны

1 яйцо

1 ч. л. крахмала

Как приготовить

Сначала замесите тесто из муки, сливочного масла, сахара и яйца. Готовое тесто выложите в форму и аккуратно сформируйте бортики.

В отдельной миске смешайте сметану, яйцо и крахмал до однородной массы. Это и будет нежная заливка для пирога.

Затем выложите малину на тесто и аккуратно залейте сметанной смесью. Выпекайте пирог 35–40 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

Получается нежный и ароматный пирог — именно такой, какой любят Коржик, Компот и Карамелька. Миу-миу-миу… приятного аппетита!