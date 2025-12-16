Мама-Кошка из «Трех котят» готовит только печенье «Минутку»: рецепт такой простой, что повторит даже котенок

Если вы хоть раз включали «Три кота», то знаете: там умеют превращать обычные вещи в маленький праздник. И печенье «Минутка» — ровно из этой серии. Простое, домашнее, без лишних заморочек и с тем самым ощущением кухни, где всё делается быстро, весело и с миу-миу-настроением.

Этот рецепт легко повторить с детьми, он не требует редких ингредиентов и действительно получается с первого раза. Проверено не только Карамелькой, Коржиком и Компотом, но и взрослыми.

Ингредиенты — как в мультсериале «Три кота»

Берём всё строго по рецепту:

Мука — 250 г

Сливочное масло — 120 г

Сахар — 30 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Ванильный сахар — по вкусу

Джем (любого вкуса) — 3–4 ст. л.

Совет: лучше брать густой джем — абрикосовый, клубничный или смородиновый. Тогда «конвертики» будут аккуратными и не потекут.

Как готовить печенье «Минутка» — шаг за шагом

В миске соединяем мягкое сливочное масло, сахар и яйцо. Перемешиваем до однородности — можно ложкой, можно вилкой, миксер не обязателен.

Добавляем муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Замешиваем мягкое, пластичное тесто — оно не должно липнуть к рукам.

Раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3 мм и нарезаем на квадраты около 6×6 см.

В центр каждого квадратика кладём немного джема. Главное — не переборщить.

Сгибаем противоположные уголки к центру, формируя аккуратные «конвертики».

Выкладываем печенье на противень с бумагой для выпечки.

Отправляем в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут — до лёгкого золотистого цвета.

Почему это печенье любят не только дети

«Минутка» — тот самый случай, когда название честное. Минимум времени, максимум уюта. Никакой сложной техники, всё на глаз и на радость. Печенье получается рассыпчатым, нежным, с тёплой начинкой внутри — идеально к чаю, какао или просто «пока мультик идёт».

А ещё это отличный повод провести полчаса вместе: дети лепят конвертики, взрослые следят за духовкой, а кухня наполняется тем самым домашним запахом, который сразу делает день лучше.

