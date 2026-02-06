Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт

Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт

6 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Три кота»

Хрустящая закуска из любимого мультсериала, которую легко приготовить дома.

Иногда самые уютные рецепты приходят к нам прямо с экрана. В мультсериале «Три кота» мама котят показывает, как сделать аппетитные сырные палочки — идеальную закуску для семейного вечера или дружеских посиделок. Рецепт несложный, но результат получается по-настоящему ресторанным: хрустящая корочка и тягучий сыр внутри.

Что понадобится

  • Сыр твердый — 300 г
  • Панировочные сухари — 200–250 г
  • Итальянские травы — ½ ч. ложки
  • Соль — 1½ ч. ложки
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 30 г
  • Вода — 2 ст. ложки
  • Растительное масло — 1 ч. ложка

Подготовка — залог идеальной корочки

Сначала нарежьте сыр прямоугольными брусочками среднего размера. В одной миске смешайте панировочные сухари с итальянскими травами и солью — именно эта смесь подарит палочкам аромат и золотистый цвет. В другой миске взбейте яйца с водой, а муку подготовьте отдельно.

Двойная панировка для хруста

Каждую палочку обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и тщательно покройте сухарями. Повторите шаг с яйцами и сухарями ещё раз — двойная панировка не даст сыру вытечь и сделает корочку особенно аппетитной.

Последний штрих перед духовкой

Застелите форму фольгой, слегка смажьте её растительным маслом и выложите палочки в один слой. Накройте фольгой и отправьте в морозилку на 30 минут — этот маленький секрет помогает сохранить форму при запекании.

Готовьте палочки около 15 минут при температуре 210 °С, пока они не станут румяными.

Подавайте закуску горячей — и будьте готовы к тому, что она исчезнет со стола быстрее, чем вы скажете «миу». Такой рецепт отлично подходит для готовки с детьми: просто, весело и очень вкусно.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт В «Трех котах» мама-кошка готовит Коржику, Карамельке и Компоту манную кашу без комочков и с секретным ингредиентом: вот рецепт Читать дальше 7 февраля 2026
«Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей «Миу-пицца» из «Трех котов» дома получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеальной закуски для Коржика, Компота и ваших детей Читать дальше 7 февраля 2026
Без муки, сахара и за 3 минуты: рецепт бананового кекса в микроволновке от создателей мультика «Три кота» Без муки, сахара и за 3 минуты: рецепт бананового кекса в микроволновке от создателей мультика «Три кота» Читать дальше 4 февраля 2026
Коржик из «Трех котов» за 10 минут готовит целую гору чипсов из лаваша: записывайте простейший рецепт Коржик из «Трех котов» за 10 минут готовит целую гору чипсов из лаваша: записывайте простейший рецепт Читать дальше 3 февраля 2026
«Три кота» – калька «Свинки Пеппы», но какой мульт лучше и почему? Иностранцы дали четкий ответ – россияне с ним согласны «Три кота» – калька «Свинки Пеппы», но какой мульт лучше и почему? Иностранцы дали четкий ответ – россияне с ним согласны Читать дальше 4 февраля 2026
Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка Читать дальше 2 февраля 2026
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше