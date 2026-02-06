Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт

Иногда самые уютные рецепты приходят к нам прямо с экрана. В мультсериале «Три кота» мама котят показывает, как сделать аппетитные сырные палочки — идеальную закуску для семейного вечера или дружеских посиделок. Рецепт несложный, но результат получается по-настоящему ресторанным: хрустящая корочка и тягучий сыр внутри.

Что понадобится

Сыр твердый — 300 г

Панировочные сухари — 200–250 г

Итальянские травы — ½ ч. ложки

Соль — 1½ ч. ложки

Яйца — 2 шт.

Мука — 30 г

Вода — 2 ст. ложки

Растительное масло — 1 ч. ложка

Подготовка — залог идеальной корочки

Сначала нарежьте сыр прямоугольными брусочками среднего размера. В одной миске смешайте панировочные сухари с итальянскими травами и солью — именно эта смесь подарит палочкам аромат и золотистый цвет. В другой миске взбейте яйца с водой, а муку подготовьте отдельно.

Двойная панировка для хруста

Каждую палочку обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и тщательно покройте сухарями. Повторите шаг с яйцами и сухарями ещё раз — двойная панировка не даст сыру вытечь и сделает корочку особенно аппетитной.

Последний штрих перед духовкой

Застелите форму фольгой, слегка смажьте её растительным маслом и выложите палочки в один слой. Накройте фольгой и отправьте в морозилку на 30 минут — этот маленький секрет помогает сохранить форму при запекании.

Готовьте палочки около 15 минут при температуре 210 °С, пока они не станут румяными.

Подавайте закуску горячей — и будьте готовы к тому, что она исчезнет со стола быстрее, чем вы скажете «миу». Такой рецепт отлично подходит для готовки с детьми: просто, весело и очень вкусно.

