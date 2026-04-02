Мама-Кошка из «Трех котов» не пляшет весь день у плиты ради кулича: готовит по ленивому рецепту — попробуйте и вы

2 апреля 2026 09:54
Кадр из сериала «Три кота»

Много хлопот этот рецепт не доставит.

Пасха уже близко, а времени на сложные рецепты совсем нет? Создатели мультсериала «Три кота» придумали идеальный вариант для занятых родителей. Мама-Кошка поделилась рецептом ленивого кулича, который получается вкусным, ароматным и готовится без лишней суеты.

Этот рецепт отлично подойдет тем, кто хочет порадовать семью домашней выпечкой, но не готов тратить на кухне целый день.

Что понадобится для ленивого кулича

  • Дрожжи прессованные — 50 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Сахар ванильный — 1 упаковка
  • Соль — ½ ч. л.
  • Лимон — 1 шт.
  • Масло сливочное — 120 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Мука — 4 стакана
  • Сухофрукты — 100–120 г
  • Глазурь — 1 упаковка

Особый вкус куличу придадут лимонная цедра и сухофрукты. А готовая глазурь поможет быстро украсить праздничную выпечку.

Как приготовить ленивый кулич

Сначала подготовьте формы для выпечки. Возьмите 20 г сливочного масла, смажьте пергамент и формы, затем застелите дно форм бумагой для выпечки.

Смешайте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. В отдельной емкости растворите дрожжи в подогретом молоке, затем соедините с яичной смесью.

Добавьте растопленное сливочное масло и взбейте массу. После этого всыпьте просеянную муку и снова перемешайте до однородности.

Добавляем аромат и начинку

Натрите цедру лимона и добавьте ее в тесто. Затем вмешайте сухофрукты и аккуратно перемешайте ложкой.

Разложите тесто по формам, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 3–4 часа. За это время тесто поднимется и станет воздушным.

Выпекание и украшение

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте куличи выпекаться на 30–40 минут. Маленькие формы выпекаются быстрее, поэтому ориентируйтесь на размер.

Готовые куличи украсьте глазурью и сухофруктами. Получается простой, красивый и по-домашнему уютный десерт — именно такой, как любят герои мультсериала «Три кота».

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
