Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Мама-Кошка из «Трех котов» научила котят делать новогоднюю игрушку из обычной лампочки: делимся мастер-классом

Мама-Кошка из «Трех котов» научила котят делать новогоднюю игрушку из обычной лампочки: делимся мастер-классом

25 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Три кота»

Это соберет всю семью за одним столом.

Зима — лучшее время, чтобы мастерить что-то руками, особенно когда за окном снег, а дома пахнет мандаринами. Создатели мультфильма «Три кота» предлагают простой и очень милый способ сделать новогоднюю игрушку своими руками — из обычной лампочки. Получается и праздник, и забота о природе, и отличный повод провести время вместе с детьми.

Игрушка-снеговик из лампочки выглядит так, будто её только что принесли из мира Коржика, Карамельки и Компота: немного наивно, очень уютно и по-настоящему по-домашнему.

Новогодняя игрушка от «Трёх котов»: снеговик из лампочки

Это тот самый случай, когда «поделка» не звучит скучно. Старая лампочка легко превращается в очаровательного снеговика, который можно повесить на ёлку, подарить бабушке или поставить на полку как зимний декор.

Что понадобится

• лампочки • белая, чёрная и коричневая краска • фетр для шарфика • оранжевый картон • нить • клей-пистолет

Как делать

Сначала лампочку нужно покрасить в белый цвет и дать ей как следует высохнуть — это основа будущего снеговика. Затем из фетра вырежьте полоску, сделайте надрезы по краям и аккуратно приклейте вокруг лампочки, чтобы получился шарфик.

После этого добавьте глазки, улыбку и руки — здесь можно дать волю фантазии. Из оранжевого картона вырежьте маленький треугольник и приклейте его как нос-морковку, а в конце завяжите ниточку на основании лампочки, чтобы игрушку можно было повесить на ёлку.

Почему это отличная идея

Во-первых, это просто — справятся даже малыши с помощью взрослых. Во-вторых, такая игрушка не выглядит одноразовой и каждый год будет напоминать о том самом уютном вечере. А главное — это редкий случай, когда новогоднее настроение создаётся не покупкой, а совместным делом.

Миу-миу-миу — Коржик бы точно одобрил, а Карамелька наверняка выбрала бы самый яркий шарфик.

Ранее мы писали: 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы выбрали самого нелюбимого персонажа «Трех котов»: «Откровенная копия Пеппы» Иностранцы выбрали самого нелюбимого персонажа «Трех котов»: «Откровенная копия Пеппы» Читать дальше 26 декабря 2025
Мама-Кошка и Карамелька из «Трех котов» зимой готовят только такой пунш: не только вкусный, но и полезный Мама-Кошка и Карамелька из «Трех котов» зимой готовят только такой пунш: не только вкусный, но и полезный Читать дальше 24 декабря 2025
495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя» 495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя» Читать дальше 26 декабря 2025
$1,2 млрд в прокате и 95% любви зрителей на RT: что уже известно о «Зверополисе 3» и почему ждать 10 лет не придется $1,2 млрд в прокате и 95% любви зрителей на RT: что уже известно о «Зверополисе 3» и почему ждать 10 лет не придется Читать дальше 26 декабря 2025
Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые Читать дальше 25 декабря 2025
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл «Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл Читать дальше 25 декабря 2025
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных Читать дальше 25 декабря 2025
Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео) Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео) Читать дальше 25 декабря 2025
«В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть «В лесу родилась ёлочка» — не единственный новогодний советский мультик, от которого тепло на душе: в списке еще шесть Читать дальше 25 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше