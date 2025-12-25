Мама-Кошка из «Трех котов» научила котят делать новогоднюю игрушку из обычной лампочки: делимся мастер-классом

Зима — лучшее время, чтобы мастерить что-то руками, особенно когда за окном снег, а дома пахнет мандаринами. Создатели мультфильма «Три кота» предлагают простой и очень милый способ сделать новогоднюю игрушку своими руками — из обычной лампочки. Получается и праздник, и забота о природе, и отличный повод провести время вместе с детьми.

Игрушка-снеговик из лампочки выглядит так, будто её только что принесли из мира Коржика, Карамельки и Компота: немного наивно, очень уютно и по-настоящему по-домашнему.

Новогодняя игрушка от «Трёх котов»: снеговик из лампочки

Это тот самый случай, когда «поделка» не звучит скучно. Старая лампочка легко превращается в очаровательного снеговика, который можно повесить на ёлку, подарить бабушке или поставить на полку как зимний декор.

Что понадобится

• лампочки • белая, чёрная и коричневая краска • фетр для шарфика • оранжевый картон • нить • клей-пистолет

Как делать

Сначала лампочку нужно покрасить в белый цвет и дать ей как следует высохнуть — это основа будущего снеговика. Затем из фетра вырежьте полоску, сделайте надрезы по краям и аккуратно приклейте вокруг лампочки, чтобы получился шарфик.

После этого добавьте глазки, улыбку и руки — здесь можно дать волю фантазии. Из оранжевого картона вырежьте маленький треугольник и приклейте его как нос-морковку, а в конце завяжите ниточку на основании лампочки, чтобы игрушку можно было повесить на ёлку.

Почему это отличная идея

Во-первых, это просто — справятся даже малыши с помощью взрослых. Во-вторых, такая игрушка не выглядит одноразовой и каждый год будет напоминать о том самом уютном вечере. А главное — это редкий случай, когда новогоднее настроение создаётся не покупкой, а совместным делом.

Миу-миу-миу — Коржик бы точно одобрил, а Карамелька наверняка выбрала бы самый яркий шарфик.

