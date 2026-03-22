Мама Кошка из «Трех котов» на Пасху делает только особенный «ленивый» кулич: идеально для больших семей

22 марта 2026 13:46
Кадр из мультсериала «Три кота»

Готовить лучше за сутки до праздника.

Популярные мультфильмы — кладезь разнообразных рецептов, в том числе праздничных. Ведь в таких историях всегда уделяют особенное внимание традициям и тому, как рассказать о них детям. А для готовки в семейных сюжетах выбирают простые блюда, не требующие от занятых родителей много времени. Вот и Мама Кошка из «Трех котов» любит встречать Пасху «ленивым» куличом.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся: 50 граммов прессованных дрожжей, 4 яйца, по одному стакану молока и сахара, упаковка ванильного сахара, половина чайной ложки соли, один лимон, 120 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 4 стакана муки, 100–120 граммов сухофруктов и одна упаковка глазури.

Приготовление

Для начала нужно растопить 20 граммов сливочного масла и смазать им бумагу для выпечки, а также внутренние стенки форм. Бумагой выстилают дно ёмкостей.

В отдельной посуде соединяют яйца с обычным и ванильным сахаром, добавляют соль. Дрожжи разводят в тёплом молоке.

С помощью блендера смешивают дрожжевую смесь с яично-сахарной массой и растопленным сливочным маслом. Затем всыпают предварительно просеянную муку и снова перемешивают до однородности.

Цедру лимона натирают на тёрке и добавляют в тесто. Туда же засыпают сухофрукты и аккуратно вымешивают ложкой. Готовую массу раскладывают по формам, прикрывают полотенцем и убирают в тёплое место на 3–4 часа для подъёма.

Духовой шкаф разогревают до 180 градусов. Куличи выпекают в течение 30–40 минут — для маленьких форм время сокращается.

Готовую выпечку украшают глазурью и оставшимися сухофруктами.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
