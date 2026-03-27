Мама-Кошка из «Трех котов» берет слоеное тесто и сыр: 10 минут — и вкусное лакомство к чаю готово

Создатели мультсериала «Три кота» поделились новым простым рецептом, который легко повторить дома вместе с детьми. Карамелька, Коржик и Компот предлагают приготовить сырные звездочки — быстрый перекус, который отлично подойдет для семейного вечера или детского праздника.

Что понадобится для сырных звездочек

Для приготовления вам понадобится минимум ингредиентов:

слоёное тесто

сыр (примерно 90 г)

мука

мак

Все ингредиенты простые и доступные, поэтому рецепт можно приготовить даже спонтанно, когда хочется чего-то вкусного.

Как приготовить сырные звездочки

Сначала раскатайте пласт слоёного теста и посыпьте его примерно двумя третями натёртого сыра. Затем накройте второй стороной теста и аккуратно пройдитесь скалкой, чтобы начинка равномерно распределилась.

После этого вырежьте звездочки формочкой или ножом. Сверху посыпьте их оставшимся сыром и при желании добавьте немного мака.

Отправьте заготовки в духовку на 10–12 минут — и ароматные сырные звездочки готовы.

Отличный рецепт для семейного вечера

Этот рецепт отлично подойдёт для совместной готовки с детьми. Он простой, быстрый и позволяет немного пофантазировать — например, сделать звездочки разных размеров или заменить форму на сердечки.

Сырные звездочки от Карамельки, Коржика и Компота — отличный способ провести время вместе и почувствовать атмосферу любимого мультсериала «Три кота».