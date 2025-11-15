Меню
Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт

15 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Три кота»

Полчаса — и вкусное лакомство готово!

Коржик, Карамелька и Компот из мультсериала «Три кота» обожают сладости. Поэтому Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют всю семью нежнейшей домашней выпечкой. Например, слойками с абрикосами!

Готовить такой десерт проще простого — всего через полчаса ароматную выпечку можно будет подать к столу. На своей официальной странице «Вконтакте» создатели сериала поделились рецептом.

Что понадобится

• Слоёное тесто — 1 упаковка

• Абрикосы — 4–5 шт.

• Сахар — 50 г

• Корица молотая — 1 ч. л.

• Желток — 1 шт. (для смазывания)

• Мука — щепотка (для раскатки)

Готовим вместе с котятами

  1. Сначала Карамелька моет абрикосы и аккуратно разрезает их пополам — косточки в сторону, а сочные дольки на блюдце.
  2. Коржик тем временем раскатывает слоёное тесто — не слишком тонко, ведь слойки должны получиться пышными. Нарезает на квадраты примерно 10×10 см.
  3. В центр каждого квадратика кладём половинку абрикоса — оранжевый кружочек будто маленькое солнышко!
  4. Посыпаем сахаром и корицей — аромат сразу становится таким, что Компот едва удерживается от дегустации.
  5. Заворачиваем уголки теста к центру — можно защипнуть, а можно оставить открытыми, чтобы абрикос выглядывал.
  6. Смазываем желтком для румяной корочки и отправляем в духовку.

Финальный штрих

Через 20 минут при 180°C вся кухня наполняется запахом лета. Карамелька уже ставит чайник, Коржик зовёт всех к столу, а Папа-Кот вынимает из духовки золотистые слойки.

Хрустящие края, нежная серединка, чуть пряная корица — вот оно, счастье в каждом укусе. Котята довольны, мама улыбается, а Бабушка уже ждёт угощения с чашкой ароматного чая.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
