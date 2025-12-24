Мама-Кошка и Карамелька из «Трех котов» зимой готовят только такой пунш: не только вкусный, но и полезный

Зима — это когда щёки горят от мороза, варежки промокли, а домой вы возвращаетесь с единственной мыслью: срочно нужно что-нибудь тёплое, ароматное и уютное. Именно таким и получился клюквенный пунш, которым Карамелька и Мама из мультфильма «Три кота» делятся со зрителями — простой, домашний и очень зимний.

Это редкий случай, когда мультяшный рецепт легко перекочёвывает на реальную кухню и прекрасно работает без всяких «но».

Клюквенный пунш от создателей «Трёх котов»

Напиток задуман так, чтобы его можно было пить всей семьёй: без резкой сладости, с натуральной кислинкой клюквы и мягкими пряными нотами. Он отлично согревает после прогулки и пахнет зимой — той самой, правильной.

Ингредиенты

• клюква (свежая или замороженная) — 200 г • апельсин — 1 шт. • лимон — 1/2 шт. • мёд или сахар — 2–3 ст. л. • вода — 1 л • корица — 1 палочка • гвоздика — 2–3 шт.

Как готовить

В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте клюкву, корицу и гвоздику и варите около пяти минут. Затем аккуратно раздавите ягоды ложкой, процедите напиток и добавьте мёд или сахар по вкусу. В самом конце положите кружочки апельсина и выжмите немного лимонного сока — для свежести и баланса.

Почему это идеальный зимний напиток

Он не приторный, не слишком кислый и подходит даже тем, кто обычно настороженно относится к ягодным отварам. Клюква бодрит, цитрусы добавляют настроения, а специи делают вкус почти праздничным — будто Новый год уже где-то рядом.

Миу-Миу-Миу-Миу — Карамелька точно знает, чем согреться после долгой прогулки.

Ранее мы писали: 157 эпизодов и это точно не конец: сколько сезонов у «Леди Баг и Супер-Кота» на самом деле — цифры растут, а фанаты требуют еще.