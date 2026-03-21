Мама-Кошка берет сметану, яйцо, горький шоколад и печет простейшее печенье: готовится быстро и легко

Если хочется чего-то простого, домашнего и уютного — этот рецепт точно попадёт в настроение. Его легко повторить, а процесс можно превратить в маленькое семейное приключение, прямо как у героев «Три кота».

Что понадобится:

Сливочное масло — 75 г

Щепотка ванилина

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 130 г

Мука — 185 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Горький шоколад — 70 г

Все ингредиенты простые и доступные — ничего лишнего, только то, что действительно нужно для вкусного результата.

Как готовить

Сначала смешайте масло, яйцо, сметану, щепотку соли и ванилин. Масса должна получиться однородной и мягкой.

Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. В самом конце вмешайте кусочки шоколада — они потом приятно расплавятся в печенье.

Сформируйте небольшие кружочки (можно ложкой или кондитерским мешком) и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 13–15 минут при 180 градусах до лёгкой румяности.

Почему стоит попробовать

Это печенье — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без сложных шагов. Оно мягкое, ароматное и отлично подходит как для домашнего чаепития, так и для прогулки.

А главное — готовить его можно вместе с детьми, превращая обычный рецепт в маленькую историю с настроением «миу-миу-миу».