Мама-Кошка берет сметану, яйцо, горький шоколад и печет простейшее печенье: готовится быстро и легко

Если хочется чего-то простого, домашнего и уютного — этот рецепт точно попадёт в настроение. Его легко повторить, а процесс можно превратить в маленькое семейное приключение, прямо как у героев «Три кота».
Что понадобится:
- Сливочное масло — 75 г
- Щепотка ванилина
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 130 г
- Мука — 185 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Горький шоколад — 70 г
Все ингредиенты простые и доступные — ничего лишнего, только то, что действительно нужно для вкусного результата.
Как готовить
Сначала смешайте масло, яйцо, сметану, щепотку соли и ванилин. Масса должна получиться однородной и мягкой.
Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. В самом конце вмешайте кусочки шоколада — они потом приятно расплавятся в печенье.
Сформируйте небольшие кружочки (можно ложкой или кондитерским мешком) и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 13–15 минут при 180 градусах до лёгкой румяности.
Почему стоит попробовать
Это печенье — идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного без сложных шагов. Оно мягкое, ароматное и отлично подходит как для домашнего чаепития, так и для прогулки.
А главное — готовить его можно вместе с детьми, превращая обычный рецепт в маленькую историю с настроением «миу-миу-миу».