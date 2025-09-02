Меню
Малыш вырос: как выглядит 17-летний Джихангир из «Великолепного века» и чем он занимается сейчас (свежие фото)

2 сентября 2025 13:17
Кадр из сериала «Великолепный век»

Юноша снимается в кино и любит спорт.

Сериал «Великолепный век», рассказывающий о правлении Сулеймана Великолепного, вышел более десяти лет назад и сразу стал событием. Роскошные костюмы, масштабные декорации, сложные интриги и сильные характеры сделали его настоящей легендой турецкого телевидения. Для многих актеров проект стал отправной точкой в карьере — и не только для взрослых.

Одним из тех, кто запомнился зрителям, был маленький Джихангир — младший сын султана. Его сыграл Айбарс Картал Озсон, которому на момент съемок было всего шесть лет. Зрители полюбили его за светлый взгляд, трогательную улыбку и детскую искренность. Тогда казалось, что малышу лишь предстоит большая жизнь на экране, но судьба распорядилась иначе.

Первые шаги в профессии

Роль Джихангира стала для Айбарса дебютной. После успеха «Великолепного века» мальчик продолжил сниматься и к своим 17 годам успел принять участие уже в восьми проектах. Среди них — популярный сериал «Основание. Осман», где ему досталась роль Орхан-бея. Несмотря на юный возраст, Айбарс проявил профессионализм и уверенность, которые редко встречаются среди молодых актеров.

Каким он стал сегодня

Сегодня от образа маленького шехзаде остались только воспоминания. Айбарс вырос, окреп и кардинально изменился — кудрей уже почти нет, а взгляд стал взрослым и уверенным.

У актера есть страница в соцсетях, но её ведет отец. Сам Айбарс предпочитает не афишировать личную жизнь. Зато известно другое: его главная страсть — футбол. Он серьезно увлечен спортом и, возможно, в будущем зрители будут обсуждать его не за роль в новом сериале, а за результативный гол на чемпионате.

Шехзаде повзрослел, но интерес к нему не исчез. Фанаты «Великолепного века» продолжают следить за его жизнью — и, кажется, у Айбарса впереди немало поводов вновь оказаться в центре внимания.

Также прочитайте: Почему Ибрагим помог Хюррем, хотя ненавидел ее: эта тайна изменила Османскую империю

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
