Малоизвестные, но невероятно крутые сериалы от HBO Max: 3 проекта, которые скрасят ваши выходные

Включите первую серию и не отойдете от экрана до финала.

HBO Max продолжает держать марку — здесь хватает и криминальных историй, и драм о взрослении, и напряжённых триллеров. Если ищете, чем занять вечер , вот три проекта, которые точно стоят вашего внимания.

«Мы владеем этим городом» (2022)

Мини-сериал Дэвида Саймона и Джорджа Пелеканоса, авторов культовой «Прослушки», возвращает нас в Балтимор — город, где полиция, преступность и коррупция переплетаются так тесно, что отделить одно от другого почти невозможно.

В центре сериала «Мы владеем этим городом» — история оперативной группы по борьбе с оружием во главе с героем Джона Бернтала. Это не вымысел: сюжет основан на книге журналиста Джастина Фентона о реальных событиях 2015 года.

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 93 %. Критики отметили, что сериал показывает «грязный выбор, сделанный добровольно». Всего 6 серий — и вы получите ту самую смесь социального комментария и жёсткой правды, которая сделала «Прослушку» легендой.

«Мы те, кто мы есть» (2020)

Лука Гуаданьино, режиссёр «Зови меня своим именем», снял восьмисерийную драму о взрослении для HBO. Два подростка живут на американской военной базе в Италии, сталкиваются с первыми чувствами, поиском себя и дружбой, которая меняет их навсегда.

На Rotten Tomatoes у сериала 90 %. Это неспешная, поэтичная история, которая ближе к «Эйфории», чем к классическим подростковым драмам. Если любите стиль Гуаданьино — обязательно оцените.

«Однажды ночью» (2016)

Тёмный и безжалостный мини-сериал о том, как одна случайная ночь может разрушить жизнь. Молодой парень Наз просыпается рядом с убитой девушкой и становится главным подозреваемым. Начинается история о судебной системе, вине и цене правды.

Главную роль исполнил Риз Ахмед, получивший за неё «Эмми». Джон Туртурро — его адвокат, один из самых ярких образов в своей карьере. «Ночь» взяла пять премий «Эмми», а рейтинг IMDb — 8,4.

Всего 8 серий — и это та вещь, от которой невозможно оторваться до самого финала.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.