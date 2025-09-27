Меню
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона»

27 сентября 2025 19:06
Кадр из сериала «Корона»

Судя по рейтингам, зрители также разделяют это мнение.

Нашумевший сериал «Корона» от Netflix, особенно его четвертый сезон с историей отношений Чарльза и Дианы, вызвал настоящий ажиотаж. Однако реакция на проект оказалась далеко не однозначной.

Что особенно интересно — сами представители британской королевской семьи остались не в восторге от увиденного. Эмоции не утихают даже несмотря на то, что «Корона» уже завершилась в 2023 году.

Причины недовольства королевской семьи

За кулисами декораций «Короны» разгорелся настоящий скандал. Британские монархи выразили открытое недовольство тем, как сериал изображает их личные взаимоотношения.

Особенно резко отреагировал принц Уильям. По данным инсайдеров, его возмутила спекулятивная трактовка союза родителей — Чарльза и Дианы.

Негодование вызвал и роман образ его отца с Камиллой Паркер-Боулз. Принц посчитал, что создатели беззастенчиво эксплуатируют образы его близких, упрощая и искажая реальные события ради коммерческого успеха.

А Гарри оказался единственным, кто публично высказался о проекте.

«Это выдумка. И это все мало основано на правде», — категорично заявил он в одном интервью и отказался от дальнейших комментариев.

Кадр из сериала «Корона»

Рейтинги сериала

Создатели «Короны» вольно обошлись не только с королевскими судьбами. Образ «железной леди» Маргарет Тэтчер также вызвал бурю споров. Многие зрители и историки сочли его чрезмерно упрощенным и неточным.

Требования добавить в титры предупреждение о художественном вымысле натолкнулись на решительный отказ продюсеров. Это лишь усилило волну критики со стороны как монаршей семьи, так и простых британцев, считавших, что сериал искажает реальные события.

Кадр из сериала «Корона»

Первые сезоны проекта удостоились куда более теплого приема. Но чем ближе действие подбиралось к современности, тем острее становились споры о границах между художественным вымыслом и исторической правдой.

Если посмотреть на IMDb, то можно увидеть, что все самые рейтинговые эпизоды «Короны» были в первых трех сезонах. Лидером является третья серия третьего сезона «Аберфан» с оценкой 9,3. А самый низкий рейтинг в 7,3 получил заключительный, 10-й, эпизод 5 сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился хит Netflix «Корона» о жизни Елизаветы II.

Фото: Кадры из сериала «Корона»
Светлана Левкина
