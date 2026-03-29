Мало кто знает, что у Спилберга снималась сама Одри Хепберн: после этого она навсегда ушла из кино

Мировая киноиндустрия знает немало неожиданных творческих союзов, и один из таких случился у культового режиссера современности Стивена Спилберга. За более чем пятидесятилетнюю карьеру он успел поработать едва ли не со всеми ключевыми актерами и сценаристами Голливуда, однако спустя десятилетия он до сих пор вспоминает тот период, когда ему довелось пригласить на съемочную площадку Одри Хепберн.

Роль актрисы в фильме была далеко не главной, но сама она позже признавалась, что с удовольствием продолжила бы сотрудничество с режиссером.

Сюжет

Летчик высшего класса Пит Сэндвич — настоящий образец мужества и отваги для своих сослуживцев. У него есть все для счастья: увлекательная работа, верный друг и любимая женщина.

Когда его товарищ оказывается в смертельной опасности, Пит без раздумий спасает его ценой собственной жизни. Однако желание всегда быть уверенным, что с близкими все в порядке, заставляет героя вернуться в мир живых в виде призрака, чтобы незримо оберегать родных.

Детали

В фэнтезийной драме «Всегда», вышедшей в 1989 году, Хепберн досталась второстепенная роль — на экране она появляется нечасто. Но лента запомнилась во многом потому, что стала последней в карьере актрисы: она ушла из жизни в 1993 году.

Сам Спилберг изначально не мог поверить, что легендарная актриса согласилась сниматься в его картине. Их сотрудничество оказалось взаимовыгодным: режиссер пообещал перевести крупную сумму в благотворительный фонд, который курировала Хепберн.

После выхода ленты актриса призналась, что работа со Спилбергом стала одним из самых ярких периодов ее жизни, и она с радостью приняла бы участие и в его следующем проекте. Однако этим планам не суждено было сбыться — после картины Хепберн больше не появлялась на экране вплоть до своей смерти от онкологического заболевания.