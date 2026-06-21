Мало кто знает, что у Гэндальфа было свое Кольцо: даже Фродо не смог раскусить его хитрый замысел

Многие зрители «Властелина колец» даже не догадываются, что Гэндальф был хранителем одного из Трёх эльфийских колец — Нарьи, Кольца Огня. На экране об этом почти не говорится, поэтому вопрос возникает регулярно: как кольцо вообще оказалось у волшебника?

Что Толкин писал в «Сильмариллионе»

Ответ скрывается в книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Нарью Гэндальфу передал эльф Кирдан Корабел — один из самых мудрых правителей Средиземья. Именно он первым встретил волшебника после его прибытия из Валинора и сразу понял, что перед ним не просто странник в сером плаще.

«Возьми это Кольцо. Ибо тяжким бременем на твои плечи лягут заботы и тревоги, но везде оно поддержит тебя и оградит от усталости. Ибо это — Кольцо Огня, с его помощью, может статься, зажжешь ты сердца огнем былой доблести в мире, где царит хлад», — передал Толкин слова Кирдана.

Почему Саруман ему завидовал

Нарья не метала огненные шары и не превращала владельца в непобедимого мага. Её сила была куда тоньше. Кольцо помогало вселять надежду, поддерживать мужество и не поддаваться отчаянию.

Фактически именно это Гэндальф и делал на протяжении всей истории — вдохновлял людей, эльфов, гномов и хоббитов продолжать борьбу даже тогда, когда победа казалась невозможной.

Неудивительно, что Саруман, считавший себя главным среди Истари, со временем узнал о даре Кирдана и начал завидовать Гэндальфу. В книгах именно эта зависть стала одной из причин их скрытого соперничества.

Почему Фродо не видел кольцо

Ещё одна загадка касается самого Фродо. Если он смог заметить кольцо Галадриэль, почему не увидел Нарью раньше?

Дело в том, что хранители Трёх колец тщательно скрывали их существование. Более того, Толкин прямо указывает: увидеть такие артефакты мог далеко не каждый. Галадриэль раскрывает свою тайну Фродо лишь после того, как он становится носителем Единого кольца и сталкивается с Оком Саурона.

Сам Гэндальф до последнего не показывал Нарью окружающим. Лишь в финале «Возвращения короля» Фродо замечает на его руке красный камень Кольца Огня.

Получается, что один из самых могущественных артефактов Средиземья всё время находился на виду. Просто его владелец никогда не стремился демонстрировать свою силу.