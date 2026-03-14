Киноафиша Статьи Мало кто осмеливался, хочется посмотреть сериал «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких — обещают неожиданное

Мало кто осмеливался, хочется посмотреть сериал «Полдень» по мотивам романа братьев Стругацких — обещают неожиданное

14 марта 2026 16:11
Это нужно видеть

Сериал «Полдень» — это не просто очередная экранизация, а настоящая кинематографическая интерпретация знаменитого романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Это произведение погружает зрителей в мир, где Земля станет олицетворением гуманистической утопии, в которой технологии и моральные принципы идут рука об руку.

Сюжет вращается вокруг Максима Каммерера, которому поручено найти Льва Абалкина — прогрессора, исчезнувшего после таинственного контакта с внеземной цивилизацией, известной как Странники. Исследования группы Абалкина на планете Надежда обернулись катастрофой, и теперь на кону стоит не только его судьба, но и судьба всей Земли.

Сюжет становится напряжённым и захватывающим, когда Каммереру удаётся выйти на след Абалкина, но тот всегда оказывается на шаг впереди, что добавляет интриги и динамики в развитие событий.

Проект насыщен глубокими философскими вопросами о человеческой природе, морали и ответственности перед миром. Это отражает основную идею Стругацких о том, что научные достижения должны служить на благо человечества, а не разрушению. Погружение в этот мир позволяет зрителям задуматься о важности выбора и последствиях своих действий.

В ролях задействованы Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник.

Если вы любите интеллектуальное кино с глубоким смыслом и интересным сюжетом, данный фильм определённо стоит вашего внимания.

Фото: Кадр из сериала «Полдень»
