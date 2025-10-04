Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало?

Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало?

4 октября 2025 09:05
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Первый сезон оказался весьма компактным.

Сериал «Чужой: Земля» стремительно ворвался в эфир и уже собрал армию поклонников. История о корпорациях, ксеноморфах и гибридах оказалась настолько насыщенной, что у зрителей возник резонный вопрос: а сколько же серий успели снять создатели, прежде чем оборвать сюжет на самом интересном месте?

Оказалось, первый сезон оказался очень компактным. Всего восемь серий — и каждая стала отдельным ударом по нервам. Крушение корабля, восстание детей-синтов, Венди, командующая чужими, и корпорации, готовые разорвать друг друга в клочья.

Такой формат FX объясняется просто: ставка на динамику. Без лишних филлеров, без затяжных сюжетных ям — зрителей держали в напряжении от первой до последней минуты. Но именно это и породило бурю обсуждений. Одни уверены, что компактность пошла сериалу на пользу, другие жалуются, что для такой вселенной этого катастрофически мало.

Писали также, что в 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) «Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть) Читать дальше 4 октября 2025
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»? Читать дальше 5 октября 2025
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого» Читать дальше 4 октября 2025
После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером После смерти этого героя зрители отказывались смотреть «Анатомию страсти»: на экране жестоко свели счеты со скандальным актером Читать дальше 4 октября 2025
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого? Читать дальше 3 октября 2025
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? 20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo? Читать дальше 3 октября 2025
Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Читать дальше 3 октября 2025
Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре Читать дальше 3 октября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше