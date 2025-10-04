Маленький сезон — большая дыра: сколько серий в «Чужой: Земля» и почему зрителям все равно показалось мало?

Сериал «Чужой: Земля» стремительно ворвался в эфир и уже собрал армию поклонников. История о корпорациях, ксеноморфах и гибридах оказалась настолько насыщенной, что у зрителей возник резонный вопрос: а сколько же серий успели снять создатели, прежде чем оборвать сюжет на самом интересном месте?

Оказалось, первый сезон оказался очень компактным. Всего восемь серий — и каждая стала отдельным ударом по нервам. Крушение корабля, восстание детей-синтов, Венди, командующая чужими, и корпорации, готовые разорвать друг друга в клочья.

Такой формат FX объясняется просто: ставка на динамику. Без лишних филлеров, без затяжных сюжетных ям — зрителей держали в напряжении от первой до последней минуты. Но именно это и породило бурю обсуждений. Одни уверены, что компактность пошла сериалу на пользу, другие жалуются, что для такой вселенной этого катастрофически мало.

Писали также, что в 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов.