Маленький, но до ужаса удаленький: в «Чужом: Земля» появился паразит, который довел ксеноморфа до панического бегства

А мы думали, что этих существ ничем не напугать. Ошиблись.

Во вселенной «Чужого» долгое время всё было понятно: ксеноморфы — вершина пищевой цепочки, абсолютные хищники без страха и соперников. Они стали символом ужаса, воплощением чуждой природы. Но новый сериал «Чужой: Земля» впервые показал нечто, что заставило содрогнуться даже их.

Кто такой Вид 64

Фанаты уже прозвали его «глаз-монстром». Это крошечное существо размером с ладонь, которое перемещается на щупальцах. Его официальное название — T. Ocellus. Он нападает на жертву, заменяет её глаз и подключается к мозгу, получая полный контроль над телом. Так он подчинил себе кошку, овцу, а затем и человека. И именно через это существо зрители впервые увидели, как ксеноморф отступает.

Манипулятор, а не союзник

Сначала казалось, что он хочет помочь людям: в пятом эпизоде «Земли» Ocellus будто бы предупреждает учёную Чибузу. Но позже шоураннер Ноа Хоули объяснил: это была лишь хитрая уловка. Пока внимание было отвлечено, паразит вырвался на свободу. Ocellus действует как стратег, использующий других ради собственных целей.

Столкновение с ксеноморфом

Когда «глаз» заразил человека по имени Шмуэль, он столкнулся с чужим в лаборатории. Даже после гибели носителя Ocellus сам бросился в атаку. И произошло немыслимое: ксеноморф, символ абсолютного ужаса, обратился в бегство. Маленький паразит оказался существом, которое способно вселить страх даже в легендарного монстра.

Почему он страшнее

Дизайн Ocellus абсурден и пугающ: глазное яблоко с щупальцами, зловещий свист и невероятный интеллект. Он не просто ест плоть, а захватывает разум, память и опыт. С каждым носителем он становится умнее, учится подражать, развивается. Возможно, его цель — построить собственный коллективный разум, пишет «Джедай из Шира».

«Чужой: Земля» подарил франшизе нового монстра — такого, что способен сместить ксеноморфа с пьедестала. И это не сила когтей, а сила контроля. Теперь главный ужас во вселенной — потерять себя изнутри.

