Киноистории, которые уже гуляют по сети, предлагают разные настроения: от приключенческого побега до хитрой аферы и кровавой игры в любви.

В декабре вышли три новые картины — российское приключение, британская комедия-пародия и новозеландский слэшер. Все фильмы уже доступны онлайн и дают понятные, сюжетно выстроенные истории без затянутых линий.

«Волчок»

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. У мальчика-дворянина Вани Огарева (Марк-Малик Мурашкин) умирает отец. Его дядя (Даниил Воробьёв) вместо поддержки решает прибрать наследство ребёнка к рукам, отправив к нему убийц.

Ване приходится бежать из Москвы, обратившись за помощью к отцовскому другу. По дороге он нанимает охранника, кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук, полюбившийся зрителю по роли Жени в сериале «Лихие»).

Их союз, построенный на недоверии, постепенно перерастает в сотрудничество, когда на кону оказываются их жизни.

Режиссер: Константин Смирнов.

В ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Сергей Маковецкий, Данил Воробьев, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Федор Парамонов и др.

Жанр: приключения, комедия, семейный.

«Фэкхем-Холл»

Действие разворачивается в Англии 1931 года. Ловкий мошенник Эрик Нун устраивается портье в роскошное поместье Фэкхем-Холл, рассчитывая воспользоваться богатством семьи Девенпортов.

Он пытается завоевать благосклонность младшей дочери, но сталкивается с соперником и неожиданно становится главным подозреваемым в убийстве.

Чтобы выбраться из ловушки, Эрику приходится искать настоящего преступника — иначе пути наверх ему точно не видать.

Режиссёр: Джим О’Хенлон.

В ролях: Дэмиэн Льюис, Том Фелтон, Кэтрин Уотерстон, Томасин МакКензи, Эмма Лейрд, Ли Борман, Бен Редклифф, Чарли Роус.

Жанр: комедия, пародия.

«Влюблённые глаза»

История разворачивается в Новой Зеландии, где два года подряд в День Святого Валентина появляется убийца с глазами-сердечками, охотящийся на влюблённые пары.

Полиция не может выйти на след преступника, а Элли — дизайнер рекламных роликов — случайно оказывается в центре событий после поцелуя с коллегой, чтобы позлить бывшего.

Она не знает, что маньяк наблюдает рядом, и этот момент становится отправной точкой цепочки опасных эпизодов.

Режиссёр: Джош Рубен.

В ролях: Оливия Холт, Девон Сара, Джордана Брюстер, Лэтэм Гейнс, Гиги Зумбадо, Мэйсон Гудинг, Крис Паркер, Бен Блэк.

Жанр: комедия, романтика, ужасы, слэшер.

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом