В декабре вышли три новые картины — российское приключение, британская комедия-пародия и новозеландский слэшер. Все фильмы уже доступны онлайн и дают понятные, сюжетно выстроенные истории без затянутых линий.
«Волчок»
Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. У мальчика-дворянина Вани Огарева (Марк-Малик Мурашкин) умирает отец. Его дядя (Даниил Воробьёв) вместо поддержки решает прибрать наследство ребёнка к рукам, отправив к нему убийц.
Ване приходится бежать из Москвы, обратившись за помощью к отцовскому другу. По дороге он нанимает охранника, кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук, полюбившийся зрителю по роли Жени в сериале «Лихие»).
Их союз, построенный на недоверии, постепенно перерастает в сотрудничество, когда на кону оказываются их жизни.
Режиссер: Константин Смирнов.
В ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Сергей Маковецкий, Данил Воробьев, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Федор Парамонов и др.
Жанр: приключения, комедия, семейный.
«Фэкхем-Холл»
Действие разворачивается в Англии 1931 года. Ловкий мошенник Эрик Нун устраивается портье в роскошное поместье Фэкхем-Холл, рассчитывая воспользоваться богатством семьи Девенпортов.
Он пытается завоевать благосклонность младшей дочери, но сталкивается с соперником и неожиданно становится главным подозреваемым в убийстве.
Чтобы выбраться из ловушки, Эрику приходится искать настоящего преступника — иначе пути наверх ему точно не видать.
Режиссёр: Джим О’Хенлон.
В ролях: Дэмиэн Льюис, Том Фелтон, Кэтрин Уотерстон, Томасин МакКензи, Эмма Лейрд, Ли Борман, Бен Редклифф, Чарли Роус.
Жанр: комедия, пародия.
«Влюблённые глаза»
История разворачивается в Новой Зеландии, где два года подряд в День Святого Валентина появляется убийца с глазами-сердечками, охотящийся на влюблённые пары.
Полиция не может выйти на след преступника, а Элли — дизайнер рекламных роликов — случайно оказывается в центре событий после поцелуя с коллегой, чтобы позлить бывшего.
Она не знает, что маньяк наблюдает рядом, и этот момент становится отправной точкой цепочки опасных эпизодов.
Режиссёр: Джош Рубен.
В ролях: Оливия Холт, Девон Сара, Джордана Брюстер, Лэтэм Гейнс, Гиги Зумбадо, Мэйсон Гудинг, Крис Паркер, Бен Блэк.
Жанр: комедия, романтика, ужасы, слэшер.
Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК
Также прочитайте: НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом