Макс в «Бригаде» не просто так стал предателем: вот что связывало его с Кавериным

Макс Карельский из «Бригады» — верный охранник Саши Белого — до сих пор остаётся для поклонников сериала фигурой с нераскрытой тайной. Он прикрывал своего босса от пуль, шёл на риск, а затем неожиданно перешёл на сторону Каверина.

В картине так и не раскрыли мотивы этого резкого поступка. Однако, как выяснилось, объяснение существовало — просто сцену, где герой объяснял свои действия, вырезали при постпродакшне. Но дело, впрочем, не ограничивается одним этим эпизодом.

Гипноз

В одной из сцен, не вошедшей в финальную версию, Каверин подвергает Макса настоящей психологической атаке. Он устрашает его тюрьмой и преследователями, а затем внедряет в сознание потайную команду.

«Живи своей жизнью. Но в определённый момент я скажу: гаси облик. И ты это сделаешь», — говорит он.

Макс забывает о состоявшемся разговоре, однако установка остаётся в подсознании. Когда Каверин произносит кодовую фразу, охранник реагирует без раздумий — будто робот, следующий заложенной программе.

Давнее знакомство

Впрочем, у неожиданного поступка Макса в «Бригаде» может быть и совсем другое объяснение. Некоторые зрители полагают, что всё дело в старых событиях, связывающих его с Кавериным.

Ещё до встречи с Белым Макс попал в переделку — во время стычки с выходцами с Кавказа он случайно убил человека. Именно Каверин, обладавший нужными связями, помог ему избежать тюрьмы. С тех пор телохранитель оказался в неоплатном долгу перед этим криминальным авторитетом.