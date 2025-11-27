Маколей Калкин знает, о чем будет следующий «Один дома»: взрослый Кевин снова окажется в ловушке

Первые фильмы об одиноком Кевине превратили Маколея Калкина в икону 90-х. Дебютная картина «Один дома» собрала почти полмиллиарда долларов, став кассовым хитом 1990 года. Актер блестяще повторил успех в сиквеле «Затерянный в Нью-Йорке».

И, как выяснилось, он снова не против принять участие во франшизе.

Маколей Калкин и идея сиквела «Один дома»

Актер подчеркнул, что рассмотрит предложение при условии качественного сценария — и у него уже есть собственная концепция продолжения.

По его замыслу, взрослый Кевин стал отцом-одиночкой, слишком погружённым в работу. Сюжет развернётся вокруг его натянутых отношений с сыном: мальчик, обиженный на отца, буквально запирает его за дверью перед Рождеством.

Дом превращается в символ их разрыва, а Кевину предстоит не просто пройти через ряд ловушек, но и найти путь к сердцу сына.

Как отмечает Калкин, это могло бы стать органичным развитием истории — без повторения оригинального сюжета с грабителями.

Франшиза «Один дома»

Создатель оригинальных картин Крис Коламбус считает, что новую часть «Одного дома» снимать не нужно. По его мнению, магия первых фильмов была уникальным явлением, которое невозможно повторить спустя десятилетия.

После второй части ни Коламбус, ни Калкин не участвовали в продолжениях. Телевизионный сиквел и недавняя версия Disney не смогли повторить успех — зрители и критики единогласно признали, что без первоначальной команды франшиза потеряла своё очарование.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Кевин из «Один дома» позвонил в пиццерию, но не родителям.