Маколей Калкин оказался главным злодеем? «Фоллаут» намекнул, кого он играет во 2 сезоне — 31 декабря все и узнаем

«Фоллаут» снова подкинул фанатам повод включить режим детектива. Во втором эпизоде второго сезона создатели аккуратно, но очень уверенно намекнули, кого именно сыграет Маколей Калкин. И если догадка верна, его персонаж может стать одной из самых опасных фигур всей истории.

Легион выходит из тени

Финал второй серии обрывается на тревожной сцене. Люси Маклин, героиня Эллы Пернелл, оказывается в окружении людей в броне, подозрительно похожей на римские доспехи. Это первое появление «Легиона Цезаря» — жесткой и фанатичной группировки, известной фанатам игры Fallout: New Vegas.

В мире сериала «Легион» выглядит так же пугающе, как и в игре: дисциплина, культ силы и абсолютная власть лидера. И именно здесь начинает вырисовываться фигура Калкина.

Почему это может быть именно Цезарь

В трейлере второго сезона актера уже показывали среди бойцов «Легиона». Но есть нюанс: его персонаж не просто стоит в строю. Он одет так же, как элита фракции, и в одном из кадров убивает солдата. Это больше похоже не на рядового, а на того, кто имеет право казнить, пишет Soyuz.

В игровой вселенной лидером «Легиона» является Эдвард Сэллоу по прозвищу Цезарь — харизматичный диктатор, построивший империю на страхе и культе личности. Если сериал идет по той же логике, то появление «Легиона» в конце второй серии — прямой подвод к его дебюту в третьей.

Зачем это нужно сюжету

По сюжету Люси и Купер Ховард движутся к Нью-Вегасу, где пересекаются интересы всех крупных сил пустоши. Появление «Легиона» означает, что конфликт выходит на новый уровень. А значит, нужен и его лидер.

Если Калкин действительно играет Цезаря, то его герой станет ключевой фигурой сезона и прямой угрозой для всех остальных. Третья серия выйдет 31 декабря. И, похоже, ждать долго не придется.

