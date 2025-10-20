Меню
Киноафиша Статьи «Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе»

«Моя реация реакция на экране была абсолютно искренней»: МакКонахи впервые рассказал, о чем думал, когда рыдал в «Интерстелларе»

20 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Сцену сняли с одного дубля.

Выдающимся достоинством «Интерстеллара» является не только его научая составляющая, но и тема семейной драмы. Сцена, в которой Мэттью МакКонахи искренне плачет, зажимая рот руками, никого не оставила равнодушной.

За годы после выхода фильма она даже превратилась в мем. И только сейчас актер рассказал, как снимали этот эпизод. Выяснилось, что заплакать МакКонахи было несложно.

МакКонахи о фильме «Интерстеллар»

В интервью для Vanity Fair Мэттью МакКонахи раскрыл закулисные детали работы над одной из самых пронзительных сцен в современном кинематографе — моментом просмотра видеозаписей от повзрослевших детей в «Интерстелларе».

Актёр рассказал, как во время съёмок ключевого эпизода возник творческий спор с Кристофером Ноланом. Режиссёр предполагал предварительную репетицию, однако МакКонахи настоял на немедленном включении камер, чтобы сохранить спонтанность реакции.

Для достижения эмоциональной достоверности он мысленно перенёс ситуацию на своих реальных детей, представив, как пропускает целое десятилетие их взросления.

«Меня охватил настоящий ужас при мысли, что могу упустить года жизни собственных детей. Моя реакция на экране была абсолютно искренней», — поделился актёр.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Награды фильма «Интерстеллар»

Надо отметить, что сразу после премьеры многие прочили МакКонахи «Оскар» за столь эмоциональную сцену. «Интерстеллар» действительно был номинирован на 5 премий, правда номинации «лучший актер» среди них не было — в основном, это были лишь технические категории.

Выиграл фильм лишь в одной номинации. «Интерстеллар» получил статуэтку за «Лучшие визуальные эффекты».

Ранее портал «Киноафиша» писал про пасхалки в фильме.

Фото: Кадры из фильма «Интерстеллар» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
