Киноафиша Статьи Магнето одной невинной фразой выдал мощный спойлер к фильму «Мстители: Судный день»: это будет не просто камео

Магнето одной невинной фразой выдал мощный спойлер к фильму «Мстители: Судный день»: это будет не просто камео

3 февраля 2026 09:00
Кадр из фильма «Люди Икс»

Скорее всего, зрители увидят полноценное возвращение персонажа.

Есть актёры, которые умеют держать секреты годами. А есть сэр Иэн Маккеллен — человек, который рассказывает истории так спокойно и обаятельно, что спойлер может прозвучать почти как ремарка о погоде.

Во время недавнего интервью Маккеллен вспоминал съёмки первых «Людей Икс» и рассуждал о том, как раньше обходились без сложной компьютерной графики. Всё шло абсолютно безобидно, пока он вдруг не добавил фразу, которая мгновенно заставила фанатов Marvel напрячься:

«Хотя на днях я всё-таки разрушил Нью-Джерси. О… возможно, мне не стоило этого говорить».

И вот тут стало по-настоящему интересно.

Что именно он сказал — и почему это важно

Речь, судя по всему, идёт о будущем фильме «Мстители: Судный день», где Маккеллен вновь возвращается к роли Магнето. Если это не шутка, то нас ждёт масштабная сцена разрушений с участием одного из самых мощных персонажей вселенной Marvel. Нью-Джерси — не абстрактный город и не безымянная локация, а вполне конкретное место, что делает возможный спойлер ещё более чувствительным.

Marvel и спойлеры: сочетание несовместимое

Учитывая, насколько строго Marvel относится к утечкам информации, подобная оговорка выглядит почти анекдотично. Обычно актёры в таких проектах говорят обтекаемо, уходят от прямых ответов и месяцами повторяют одну и ту же заготовленную фразу. Маккеллен же, кажется, просто сказал то, что пришло в голову — и уже потом понял, что, возможно, сказал слишком много.

Было ли это случайно

Пока студия хранит молчание, фанатам остаётся только гадать. Но одно ясно точно: если Магнето в новом фильме действительно «разрушает Нью-Джерси», то нас ждёт не просто камео, а громкое и эффектное возвращение персонажа.

Остаётся дождаться премьеры и проверить, была ли это оговорка века — или самый спокойный спойлер в истории MCU.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Люди Икс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
