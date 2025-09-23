Меню
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка

23 сентября 2025 20:04
Кадр из сериала «Темные начала»

Проект «Темные начала» имеет схожую атмосферу.

Книжная сага «Гарри Поттер» покорила мир в конце 1990-х годов. Серия фильмов расширила охват публики и превратила франшизу в культурный феномен.

Хотя с момента завершения основной серии истории появились другие фэнтези-фильмы и сериалы, магия сюжета о юном волшебнике остается непревзойденной. Трудно найти шоу, похожее на «Гарри Поттера».

Однако у HBO был проект, подошедший к этому уровню очень близко. Вот только такой же славы он не снискал.

Сюжет сериала «Темные начала»

В мире, где у каждого есть душа-животное (деймон), живет дерзкая сирота Лира. Ее опекун, лорд Азриэл, совершил запретное открытие о таинственной Пыли, что привело к конфликту с всесильным Магистериумом.

Когда пропадает лучший друг Лиры, она пускается в опасный путь. Ее поиски превращаются в борьбу с системой, скрывающей правду о мироздании.

Кадр из сериала «Темные начала»

Связь «Темных начал» и «Гарри Поттера»

Как и в «Гарри Поттере», сериал начинается с пророчества, в котором Лира Белаква считается избранной. Подобно ученику Хогвартса, девочка прошла путь от очень растерянного ребенка, втянутого во взрослые драмы, до ключевого игрока в войне с темными силами.

Во вселенной «Гарри Поттера» существовали заклинания и фантастические существа. Шоу HBO также показывало скрытые миры, заговоры, медведей и ведьм, людей и их деймонов.

И «Гарри Поттер», и «Темные начала» сосредоточены на школьных локациях. Но ученик Хогвартса проводит за партой куда больше времени, тогда как Лира почти сразу отправляется на поиски, чтобы спасти своего друга Джордана и остальных детей. Причем, среди ее приятелей — не только люди: например, героиня помогает огромному медведю.

Впрочем, Гарри тоже дружил с совами, великанами и даже кентаврами, а не только с Роном и Гермионой. В итоге «Темные начала» остаются самым близким сериалом, который ухватил суть и магию «Гарри Поттера». Правда, на экранах проект просуществовал гораздо меньше времени — он включает в себя всего три сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Фото: Кадры из сериала «Темные начала»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
