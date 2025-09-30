Магия без пуза и двойного подбородка: зачем в сериале «Гарри Поттер» изменили образ дяди Вернона (фото)

Его превратили в «нормального» человека не просто так.

Съёмки нового «Гарри Поттера» полны утечек, и свежие фото со съёмочной площадки дали фанатам повод для споров. На этот раз внимание привлёк вовсе не Гарри и даже не Хогвартс, а дядя Вернон. Да-да, тот самый человек, с которого в книгах начинается история.

День, когда маглы сошли с ума

В книгах история начинается вовсе не с Дамблдора под фонарём, а с мистера Дурсля, который сталкивается с чередой странностей. Люди в мантиях на улицах, стаи сов, старик, радостно сообщающий о падении Волдеморта — всё это должно было показаться ему безумием. Фильмы обошли этот эпизод стороной, а сериал обещает восстановить детали и показать магический мир глазами обычного человека.

Вернон без гротеска

Самая заметная перемена — внешность мистера Дурсля. Вместо карикатурного толстяка зрителям представили крупного, но вполне обычного мужчину с усами и короткой шеей. Это куда ближе к описанию Джоан Роулинг, где он назывался «big, beefy man», то есть крепким, мощным, но вовсе не тучным, пишет автор Дзен-канала «Оксенфуртская академия».

Почему это важно

Такое решение подчёркивает главную идею Дурслей: стремление выглядеть «самыми нормальными людьми на свете». В новом образе Вернон действительно сливается с толпой и не бросается в глаза. И именно эта «обычность» делает его особенно убедительным — ведь именно в такой серый, привычный мир и ворвётся магия.

