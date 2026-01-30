Выход «Мадагаскара 4» ждали еще в 2018 году: вот что сейчас говорит режиссер о новой части

«Мадагаскар» закрепил за собой статус одной из самых любимых и финансово успешных анимационных саг, фанаты по всему миру продолжают с нетерпением ожидать известий о четвертом фильме.

Продолжение должно было быть

После выхода трех основных частей в период с 2005 по 2012 год, а также спин-оффа «Пингвины Мадагаскара» в 2014 году, история о невольных путешественниках из зоопарка, внезапно оказавшихся в дикой природе Кении, покорила сердца зрителей всех возрастов. Однако с момента их последнего приключения прошло уже более 10 лет, и вопрос о том, увидим ли мы когда-нибудь Алекса, Марти, Мелмана и Глорию снова, остается открытым.

Вопреки ожиданиям, «Мадагаскар 4», который, казалось, должен был появиться на экранах еще в 2018 году, так и не был реализован. После невероятного успеха триквела, разработка четвертой части выглядела логичным шагом.

Более того, еще в 2010 году, до выхода третьего фильма, генеральный директор DreamWorks Animation Джеффри Катценберг выражал свой энтузиазм по поводу четвертой части. В интервью Empire он намекнул, что возвращение животных в Нью-Йорк может стать отправной точкой для новой главы, добавив, что финал третьего фильма явно подразумевает еще одну историю.

Сомнения

Однако в 2012 году глава международного маркетинга DreamWorks Animation Энн Глоуб засомневалась относительно будущего франшизы. В интервью MSNBC она заявила, что говорить о продолжении рано. Стало очевидно, что, несмотря на огромный успех, студия отложила «Мадагаскар» в долгий ящик.

В 2010-х годах DreamWorks были сосредоточены на других крупных проектах, таких как новые части франшиз «Шрек», «Кунг-фу Панда» и «Как приручить дракона». В результате плотного графика «Мадагаскар 4» отошел на второй план, несмотря на утвержденную дату релиза. Впоследствии он был исключен из плана DreamWorks Animation.

Возможное возвращение

Во время промо-кампании третьего фильма режиссер Эрик Дарнелл в разговоре с Japan Times допустил возможность возвращения к четвертой части. Дарнелл подчеркнул, что продолжение может произойти только в том случае, если зрители действительно этого захотят, и, если у команды появится по-настоящему хорошая идея о продолжении.

Казалось, что к 2018 году все идет по плану, и поклонники готовились к новым приключениям Алекса и его друзей. Однако судьба распорядилась иначе: внутренняя реорганизация в DreamWorks привела к тому, что студия решила выпускать всего два фильма в год.

В итоге дата премьеры была заменена на расплывчатое «будет объявлено позже». Самым печальным аспектом истории с «Мадагаскаром 4» является то, что он так и не был официально отменен. Обсуждения фильма просто прекратились, что оставило преданных фанатов в состоянии неопределенности и разочарования.

В 2025 году оригинальный фильм отметил свой 20-летний юбилей и даже был вновь выпущен на экраны, позволив зрителям снова испытать те эмоции, за которые они полюбили эту историю. В честь юбилея режиссер и голос пингвина Шкипера Том МакГрат в интервью Animation Scoop признался в своей любви к серии. Он заявил, что будущее зависит от сценария. Вместе с тем МакГрат убежден, что во вселенной «Мадагаскара» может быть много интересных историй.