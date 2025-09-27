Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить

Фильм Джеймса Ганна «Супермен» (2025) стал отправной точкой новой вселенной DC и одновременно испытанием для самого Кал-Эла.
В истории появилось сразу несколько антагонистов, и каждый по-своему проверял героя на прочность.
«Киноафиша» попросила ИИ изучить сюжет фильма и провести анализ: кто из злодеев действительно сильнее?
Лекс Лютор
Харизматичный стратег в исполнении Николаса Холта — мозг всей операции. Его сила не в кулаках, а в идеологии и технологиях Корпорации Лютора.
Именно он использует Ультрамена, выпускает кайдзю и манипулирует Метаморфозо. Зависть к Супермену становится топливом для всех его поступков, и в финале именно он остаётся главным врагом, несмотря на поражение.
Ультрамен
Клон Супермена, созданный из его ДНК. Почти равен оригиналу по мощи, но не способен мыслить так же тонко. В схватке он действительно сопоставим с героем, однако остаётся марионеткой Лютора.
Его финальное исчезновение в пространственном разломе открывает дорогу для теории о Бизарро.
Инженер
Анджела Спика, вооружённая нанотехнологиями. Она способна буквально вообразить любое оружие и даже почти сломить самого Супермена.
Её атаки выглядят особенно опасными, но отсутствие самостоятельной стратегии и поражение в финале отправляют её ниже в рейтинге.
Метаморфозо
Метаморфозо выступает пленителем Супермена и жертвой шантажа. Его умение превращаться в криптонит делает его уникальной угрозой. Однако мотивы героя человеческие, и в итоге он меняет сторону, став союзником Человека из стали.
Корпорация Лютора
Отис Берг и Ив Тешмахер действуют в интересах Лютора, поддерживают атаки и создают хаос. Но сами по себе они не более чем вспомогательные фигуры.
Гигантский кайдзю
Одноразовый монстр, чья миссия — отвлечь героя. Масштаб разрушений впечатляет, но это скорее трагическая пешка, чем самостоятельная угроза.
Итоговый рейтинг силы от ИИ
|Место
|Злодей
|Причина в рейтинге
|1
|Лекс Лютор
|Интеллект, стратегия, контроль над другими
|2
|Ультрамен
|Почти равен Супермену по силе, но зависим от Лютора
|3
|Инженер
|Нанотехнологии и мощные атаки, но уязвима без тактики
|4
|Метаморфозо
|Способность превращаться в криптонит, но не злодей по сути
Вывод ИИ прозрачен: Лютор — не просто антагонист, а архитектор хаоса. Ультрамен и Инженер могут ударить в лоб, но без его стратегии они бы так и остались лишь оружием.
Использованы материалы дзен-канала Джедай из Шира
