Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лютер из «Хроник русской революции» имеет реальные прототипы — вот кем вдохновлялся Кончаловский, создавая героя своего сериала

Лютер из «Хроник русской революции» имеет реальные прототипы — вот кем вдохновлялся Кончаловский, создавая героя своего сериала

27 ноября 2025 09:54
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Александр Мизёв сыграл социал-демократа столь убедительно, что зрители уверовали в его документальность.

В «Хрониках русской революции» Андрея Кончаловского Лютер появляется как один из самых мрачных героев проекта.

В сериале его играет Александр Мизёв, и этот персонаж вызывает у зрителей главный вопрос: существовал ли он на самом деле или это чистая художественная конструкция.

Кто такой Лютер по замыслу создателей

По словам режиссёра, Лютер задуман как Мефистофель эпохи. Он не привязан к конкретной биографии: это человек, у которого нет идеологии, сентиментальности или привязанностей.

Он действует так, как будто его цель — проверять людей и структуры на прочность, сталкивать, разрушать, подталкивать к точке невозврата.

В сериале Лютер становится фигурой, через которую показывают радикальный слой революционной среды.

Прототипы и реальные черты

Кончаловский подчёркивает: Лютер — персонаж собирательный. В него вплетены черты тех, кто в начале XX века жил подпольем и конфронтацией.

Это и революционер Ротенберг, и писатель Сергей Мстиславский и представители левоэсеровского движения.

Это люди, чьи биографии включали диверсии, взаимодействие с подпольем, участие в радикальных группах. Лютер унаследовал их жесткость, скрытность и тактику.

Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Что видит зритель на экране

В кадре Лютер — это почти хищник. Холодный, расчётливый, он действует без оглядки на эмоции и мораль. Героя называют «механической куклой», и это не случайно: его мотивация — поиск хоть какого-то порядка в хаотичном времени, но любыми средствами.

При этом он не бессмертный фантом, а человек, который понимает, что революция поглотит всех, включая его самого.

Также прочитайте: «Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил

Фото: Кадр из сериала «Хроники русской революции»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил «Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил Читать дальше 25 ноября 2025
«Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) «Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет) Читать дальше 28 ноября 2025
В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все Читать дальше 27 ноября 2025
НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые НТВ снова обходит конкурентов: канал выпускает больше премьер, чем Первый и «Россия 1» вместе взятые Читать дальше 26 ноября 2025
«Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра «Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра Читать дальше 26 ноября 2025
На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей Читать дальше 26 ноября 2025
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1» 97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1» Читать дальше 25 ноября 2025
Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона» Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона» Читать дальше 25 ноября 2025
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов «Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов Читать дальше 24 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше