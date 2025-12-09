Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях

Люси и Гуль — главные герои сериала «Фоллаут». Химия между персонажами на экране настолько велика, что уже появились предположения фанатов об их романе. И на днях исполнительница главной женской роли в проекте прокомментировала эти версии.

Элла Пернелл в «Фоллауте»

Элла Пернелл, сыгравшая главную женскую роль в сериале, в интервью прямо и с юмором ответила на одну из самых популярных фанатских теорий. Поклонники активно гадают, не перерастут ли её сложные отношения с Гулем во что-то романтическое во втором сезоне.

Актриса отметила, что ей часто задают вопросы о возможных любовных линиях, но её ответ категоричен. Она уверена, что между её героиней Люси и Гулем установилась особая, глубокая связь, но это не любовь в привычном понимании.

«Вот что я бы сказала фанатам: вам, ребята, нужно лечиться. Вы не сможете спасти Гуля. Просто отпустите его», — заявила Пернелл.

По её словам, красота этих отношений в чём-то другом: оба персонажа потеряли тех, кого любили, и находят в другом понимание и поддержку. И на этом, по мнению актрисы, история должна и остановиться.

Сериал «Фоллаут»

Сюжет сериала сплетает три совершенно разные судьбы в один клубок. Мы следим за Люси — дочерью смотрителя подземного убежища, за Максимусом — членом Братства Стали, выросшим на поверхности, и за Гулем — загадочным ковбоем-мутантом, который помнит мир до катастрофы.

Несмотря на то, что каждый из них вышел из своего уникального ада, в итоге все они оказываются вовлечены в одно общее, эпическое противостояние.

А уже совсем скоро, 17 декабря, стартует второй сезон, который обещает быть ещё масштабнее. Создатели приготовили фанатам настоящий подарок: действие новой главы перенесёт героев в легендарный Нью-Вегас — тот самый город азарта, интриг и свободы, который поклонники игр знают и любят по культовому «Fallout: New Vegas».

