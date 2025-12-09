Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях

Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях

9 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Фоллаут»

Актриса с юмором порассуждала о связи между персонажами.

Люси и Гуль — главные герои сериала «Фоллаут». Химия между персонажами на экране настолько велика, что уже появились предположения фанатов об их романе. И на днях исполнительница главной женской роли в проекте прокомментировала эти версии.

Элла Пернелл в «Фоллауте»

Элла Пернелл, сыгравшая главную женскую роль в сериале, в интервью прямо и с юмором ответила на одну из самых популярных фанатских теорий. Поклонники активно гадают, не перерастут ли её сложные отношения с Гулем во что-то романтическое во втором сезоне.

Актриса отметила, что ей часто задают вопросы о возможных любовных линиях, но её ответ категоричен. Она уверена, что между её героиней Люси и Гулем установилась особая, глубокая связь, но это не любовь в привычном понимании.

«Вот что я бы сказала фанатам: вам, ребята, нужно лечиться. Вы не сможете спасти Гуля. Просто отпустите его», — заявила Пернелл.

По её словам, красота этих отношений в чём-то другом: оба персонажа потеряли тех, кого любили, и находят в другом понимание и поддержку. И на этом, по мнению актрисы, история должна и остановиться.

Кадр из сериала «Фоллаут»

Сериал «Фоллаут»

Сюжет сериала сплетает три совершенно разные судьбы в один клубок. Мы следим за Люси — дочерью смотрителя подземного убежища, за Максимусом — членом Братства Стали, выросшим на поверхности, и за Гулем — загадочным ковбоем-мутантом, который помнит мир до катастрофы.

Несмотря на то, что каждый из них вышел из своего уникального ада, в итоге все они оказываются вовлечены в одно общее, эпическое противостояние.

А уже совсем скоро, 17 декабря, стартует второй сезон, который обещает быть ещё масштабнее. Создатели приготовили фанатам настоящий подарок: действие новой главы перенесёт героев в легендарный Нью-Вегас — тот самый город азарта, интриг и свободы, который поклонники игр знают и любят по культовому «Fallout: New Vegas».

Кадр из сериала «Фоллаут»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему обычные крышки стали валютой Пустоши.

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным Читать дальше 10 декабря 2025
В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? Читать дальше 10 декабря 2025
В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты Читать дальше 10 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
«Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан «Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан Читать дальше 8 декабря 2025
Гомер теряет пончик, а мы — дату премьеры: «Симпсоны в кино 2» официально перенесены (и мы знаем новый день, месяц и год старта) Гомер теряет пончик, а мы — дату премьеры: «Симпсоны в кино 2» официально перенесены (и мы знаем новый день, месяц и год старта) Читать дальше 8 декабря 2025
На экране такая крошка, но это только иллюзия: какой настоящий рост у звезды «Эмили в Париже» Лили Коллинз На экране такая крошка, но это только иллюзия: какой настоящий рост у звезды «Эмили в Париже» Лили Коллинз Читать дальше 8 декабря 2025
«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит «Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит Читать дальше 10 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше