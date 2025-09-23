Меню
В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты

23 сентября 2025 16:11
Кадры из сериала «Дети рая»

Новые премьеры турдизи врываются в сезон с громкими рейтингами и сюжетами.

Турецкий телесезон в самом разгаре. С 15 по 21 сентября на экраны вышли сразу несколько громких проектов, и теперь понятно, кто может стать новым любимцем зрителей, а кто рискует быстро сойти с дистанции.

Для ориентира: Total — это общий рейтинг по всем зрителям, AB — образованная публика с доходом выше среднего, ABC1 — ядро среднего класса. Когда цифра переваливает за 7–8%, сериал можно смело считать хитом.

«Далекий город» — возвращение лидера

История Джихана и Алии, которые бросают вызов семье и традициям, вернулась на экраны и сразу собрала 13,9% общего рейтинга.

Зрителей держит не только драма запретной любви, но и борьба за власть внутри клана. Такой результат подтверждает статус сериала как главного хита сезона.

«Дети рая» — уверенный старт

Новый проект рассказывает о детях и взрослых, которые ищут своё место в мире, сталкиваясь с предательством и надеждой.

Премьера собрала около 3%. Для госканала это скромно, но стабильно: проекту гарантирована долгая жизнь в эфире.

Вторник: день падений и разочарований

«Глаза Черного моря» — драма о мести и запретной любви — упала до 3,5%. Обвал на третьей серии стал тревожным сигналом.

«Если король проиграет» строится вокруг бизнесмена Джемаля, чьи опасные связи рушат семью и карьеру, но рейтинг остался на уровне всего 3%.

«Бахар», медицинская история о врачах и личных трагедиях, тоже потеряла аудиторию. Даже масштабный исторический проект «Мехмед: султан завоеватель» оказался в зоне риска: 2,9% — слишком мало для такой дорогой постановки.

«Мечта Эшрефа» — взлет недели

Главный герой Эшреф вырос в сиротском доме и теперь ведёт борьбу с криминальным миром. Его история о верности и предательстве тронула зрителей. Рейтинг 7,6% вывел сериал в лидеры недели и закрепил за ним статус хита.

Громкие дебюты

«Преемник: зов предков» стартовал с 4,4%. В центре сюжета — человек, вынужденный принять чужую личность ради спасения семьи.

«Любовь и слезы» показала 2,9%: мелодрама о запретных чувствах и измене пока держится на грани выживания.

Экранизация «Ревность» ограничилась 2,7%, что заметно ниже ожиданий для проекта с литературной основой.

«Клюквенный щербет» и «Долг жизни»

«Клюквенный щербет» продолжает балансировать между традициями и современными взглядами: любовь героев сталкивается с религиозными и семейными запретами. Рейтинг поднялся до 6,4%, чему способствовали обсуждения в соцсетях.

«Долг жизни» — семейная сага о тайнах прошлого и борьбе за дом. Проект собрал 3,1% и пока держится, но ходит по краю.

«Дети солнца» — старый любимец снова в строю

Один из самых долгоживущих проектов турецкого ТВ о большой семье, где каждый герой тянет одеяло на себя. Скандалы, браки, измены и примирения — всё это возвращает зрителей из сезона в сезон.

Рейтинг поднялся до 5,5%, что даёт сериалу крепкое будущее, даже при огромной конкуренции.

Уикенд: рост «Сердцебиения» и успех «Разведки»

«Сердцебиение» — мелодрама о врачах, которые борются не только за пациентов, но и за любовь. Сериал поднялся до 5,1% и укрепил позиции в прайм-тайме.

«Разведка» в шестом сезоне осталась в фаворитах: шпионский боевик о тайных операциях турецких спецслужб собрал 5,7% и показал стабильную преданность аудитории.

Перед ознакомлением с таблицей рейтингов стоит подчеркнуть: цифры — это не просто статистика. Каждый процент отражает уровень вовлеченности зрителей. Чем выше рейтинг, тем громче обсуждения в соцсетях и тем выше шанс, что сериал продлят.

Сериал Общий рейтинг (Total) AB ABC1
Далекий город 13,9% 10,4% 13,9%
Дети рая 3,0% 2,3% 3,2%
Глаза Черного моря 3,5% 1,2% 2,5%
Если король проиграет 3,0% 2,9% 3,7%
Бахар 2,4% 2,5% 2,6%
Мехмед: султан завоеватель 2,9% 3,2% 3,5%
Ревность 2,7% 3,0% 3,1%
Беззащитные 4,9% 2,3% 3,0%
Мечта Эшрефа 7,6% 6,4% 8,1%
Наследник 4,9% 3,4% 5,5%
Преемник: зов предков 4,4% 3,2% 4,0%
Клюквенный щербет 6,4% 5,8% 7,1%
Любовь и слезы 2,9% 2,9% 3,3%
Долг жизни 3,1% 1,7% 2,7%
Дети солнца 5,5% 3,8% 5,2%
Сердцебиение 5,1% 4,9% 5,2%
Разведка (6 сезон) 5,7% 4,4% 5,6%

По материалам дзен-канала Кинофорум

Фото: Кадры из сериалов «Дети рая», «Мечта Эшрефа»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
