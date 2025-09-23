В лидерах не только «Клюквенный щербет»: из-за этих турдизи зрители потеряли покой – в списке новинки и давние хиты

Турецкий телесезон в самом разгаре. С 15 по 21 сентября на экраны вышли сразу несколько громких проектов, и теперь понятно, кто может стать новым любимцем зрителей, а кто рискует быстро сойти с дистанции.
Для ориентира: Total — это общий рейтинг по всем зрителям, AB — образованная публика с доходом выше среднего, ABC1 — ядро среднего класса. Когда цифра переваливает за 7–8%, сериал можно смело считать хитом.
«Далекий город» — возвращение лидера
История Джихана и Алии, которые бросают вызов семье и традициям, вернулась на экраны и сразу собрала 13,9% общего рейтинга.
Зрителей держит не только драма запретной любви, но и борьба за власть внутри клана. Такой результат подтверждает статус сериала как главного хита сезона.
«Дети рая» — уверенный старт
Новый проект рассказывает о детях и взрослых, которые ищут своё место в мире, сталкиваясь с предательством и надеждой.
Премьера собрала около 3%. Для госканала это скромно, но стабильно: проекту гарантирована долгая жизнь в эфире.
Вторник: день падений и разочарований
«Глаза Черного моря» — драма о мести и запретной любви — упала до 3,5%. Обвал на третьей серии стал тревожным сигналом.
«Если король проиграет» строится вокруг бизнесмена Джемаля, чьи опасные связи рушат семью и карьеру, но рейтинг остался на уровне всего 3%.
«Бахар», медицинская история о врачах и личных трагедиях, тоже потеряла аудиторию. Даже масштабный исторический проект «Мехмед: султан завоеватель» оказался в зоне риска: 2,9% — слишком мало для такой дорогой постановки.
«Мечта Эшрефа» — взлет недели
Главный герой Эшреф вырос в сиротском доме и теперь ведёт борьбу с криминальным миром. Его история о верности и предательстве тронула зрителей. Рейтинг 7,6% вывел сериал в лидеры недели и закрепил за ним статус хита.
Громкие дебюты
«Преемник: зов предков» стартовал с 4,4%. В центре сюжета — человек, вынужденный принять чужую личность ради спасения семьи.
«Любовь и слезы» показала 2,9%: мелодрама о запретных чувствах и измене пока держится на грани выживания.
Экранизация «Ревность» ограничилась 2,7%, что заметно ниже ожиданий для проекта с литературной основой.
«Клюквенный щербет» и «Долг жизни»
«Клюквенный щербет» продолжает балансировать между традициями и современными взглядами: любовь героев сталкивается с религиозными и семейными запретами. Рейтинг поднялся до 6,4%, чему способствовали обсуждения в соцсетях.
«Долг жизни» — семейная сага о тайнах прошлого и борьбе за дом. Проект собрал 3,1% и пока держится, но ходит по краю.
«Дети солнца» — старый любимец снова в строю
Один из самых долгоживущих проектов турецкого ТВ о большой семье, где каждый герой тянет одеяло на себя. Скандалы, браки, измены и примирения — всё это возвращает зрителей из сезона в сезон.
Рейтинг поднялся до 5,5%, что даёт сериалу крепкое будущее, даже при огромной конкуренции.
Уикенд: рост «Сердцебиения» и успех «Разведки»
«Сердцебиение» — мелодрама о врачах, которые борются не только за пациентов, но и за любовь. Сериал поднялся до 5,1% и укрепил позиции в прайм-тайме.
«Разведка» в шестом сезоне осталась в фаворитах: шпионский боевик о тайных операциях турецких спецслужб собрал 5,7% и показал стабильную преданность аудитории.
Перед ознакомлением с таблицей рейтингов стоит подчеркнуть: цифры — это не просто статистика. Каждый процент отражает уровень вовлеченности зрителей. Чем выше рейтинг, тем громче обсуждения в соцсетях и тем выше шанс, что сериал продлят.
|Сериал
|Общий рейтинг (Total)
|AB
|ABC1
|Далекий город
|13,9%
|10,4%
|13,9%
|Дети рая
|3,0%
|2,3%
|3,2%
|Глаза Черного моря
|3,5%
|1,2%
|2,5%
|Если король проиграет
|3,0%
|2,9%
|3,7%
|Бахар
|2,4%
|2,5%
|2,6%
|Мехмед: султан завоеватель
|2,9%
|3,2%
|3,5%
|Ревность
|2,7%
|3,0%
|3,1%
|Беззащитные
|4,9%
|2,3%
|3,0%
|Мечта Эшрефа
|7,6%
|6,4%
|8,1%
|Наследник
|4,9%
|3,4%
|5,5%
|Преемник: зов предков
|4,4%
|3,2%
|4,0%
|Клюквенный щербет
|6,4%
|5,8%
|7,1%
|Любовь и слезы
|2,9%
|2,9%
|3,3%
|Долг жизни
|3,1%
|1,7%
|2,7%
|Дети солнца
|5,5%
|3,8%
|5,2%
|Сердцебиение
|5,1%
|4,9%
|5,2%
|Разведка (6 сезон)
|5,7%
|4,4%
|5,6%
