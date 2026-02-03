Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Люди настаивали, чтобы я отказался»: фанаты «Гарри Поттера» затравили Джона Литгоу (нового Дамблдора) ещё до старта съёмок сериала

«Люди настаивали, чтобы я отказался»: фанаты «Гарри Поттера» затравили Джона Литгоу (нового Дамблдора) ещё до старта съёмок сериала

3 февраля 2026 16:00
Джон Литгоу, Ричард Харрис

А вот как это воспринял сам актер.

Джон Литгоу рассказал о травле фанатов «Гарри Поттера» после назначения на Дамблдора — и признался, что решение далось ему непросто.

Новость о его участии в сериале по вселенной Джоан Роулинг вызвала бурную реакцию в сети. Часть зрителей приняла выбор продюсеров, но многие встретили его критикой еще до выхода проекта.

По словам актера, негатив оказался громче поддержки. Пользователи писали ему напрямую и требовали отказаться от роли Альбуса Дамблдора. С похожей волной хейта столкнулся и Паапа Эссьеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа.

Обсуждение кастинга быстро вышло за рамки обычных споров. В середине интервью Литгоу честно описал свое состояние:

«Это было трудное решение. Меня расстраивало и вызывало дискомфорт то, что люди настаивали, чтобы я отказался от этой работы. Я решил этого не делать».

Актер отнесся к ситуации с иронией. Он заметил, что к моменту выхода всех сезонов ему может исполниться 88 лет. В контракте, по его словам, даже есть пункт о том, что он «обязан дожить до финала». Эта шутка прозвучала как попытка снизить градус напряжения.

Проект только готовится к производству, а страсти вокруг него уже высоки. История с Литгоу показывает — для части аудитории новый «Гарри Поттер» стал личной темой задолго до премьеры.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
Аронофски выпустил первый в мире ИИ-сериал о войне: серий больше, чем в «Великолепном веке» – у меня случился испанский стыд на второй Аронофски выпустил первый в мире ИИ-сериал о войне: серий больше, чем в «Великолепном веке» – у меня случился испанский стыд на второй Читать дальше 4 февраля 2026
Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Дейнерис раздевалась только в 1 сезоне «Игры престолов»: почему с тех пор актриса никогда не оголяется? Читать дальше 4 февраля 2026
Будто не на Севере живут: почему герои «Игры престолов» не носили шапок Будто не на Севере живут: почему герои «Игры престолов» не носили шапок Читать дальше 3 февраля 2026
Без крови и убийств – но прослезился: самый недооцененный момент «Во все тяжкие» я понял правильно лишь 5 просмотров спустя Без крови и убийств – но прослезился: самый недооцененный момент «Во все тяжкие» я понял правильно лишь 5 просмотров спустя Читать дальше 3 февраля 2026
3 сериала, от которых все пищали 10 лет назад: один из них №1 даже в 2026 году 3 сериала, от которых все пищали 10 лет назад: один из них №1 даже в 2026 году Читать дальше 3 февраля 2026
«Все признаки указывают на это»: в HBO намекнули, когда покажут финал «Одних из нас» — без Джоэла долго не протянут «Все признаки указывают на это»: в HBO намекнули, когда покажут финал «Одних из нас» — без Джоэла долго не протянут Читать дальше 2 февраля 2026
Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать Кто из героев «Игры престолов» умрет в книгах: в финале сериала эти два персонажа выжили, но Мартин пообещал все переписать Читать дальше 2 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше