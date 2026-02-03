«Люди настаивали, чтобы я отказался»: фанаты «Гарри Поттера» затравили Джона Литгоу (нового Дамблдора) ещё до старта съёмок сериала

А вот как это воспринял сам актер.

Джон Литгоу рассказал о травле фанатов «Гарри Поттера» после назначения на Дамблдора — и признался, что решение далось ему непросто.

Новость о его участии в сериале по вселенной Джоан Роулинг вызвала бурную реакцию в сети. Часть зрителей приняла выбор продюсеров, но многие встретили его критикой еще до выхода проекта.

По словам актера, негатив оказался громче поддержки. Пользователи писали ему напрямую и требовали отказаться от роли Альбуса Дамблдора. С похожей волной хейта столкнулся и Паапа Эссьеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа.

Обсуждение кастинга быстро вышло за рамки обычных споров. В середине интервью Литгоу честно описал свое состояние:

«Это было трудное решение. Меня расстраивало и вызывало дискомфорт то, что люди настаивали, чтобы я отказался от этой работы. Я решил этого не делать».

Актер отнесся к ситуации с иронией. Он заметил, что к моменту выхода всех сезонов ему может исполниться 88 лет. В контракте, по его словам, даже есть пункт о том, что он «обязан дожить до финала». Эта шутка прозвучала как попытка снизить градус напряжения.

Проект только готовится к производству, а страсти вокруг него уже высоки. История с Литгоу показывает — для части аудитории новый «Гарри Поттер» стал личной темой задолго до премьеры.