«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России

26 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Первый отдел»

Есть несколько причин и обозреватели их нашли.

Пока стриминги спорят за аудиторию, самый популярный сериал страны идёт по телевизору на НТВ. «Первый отдел» уверенно держится в топах рейтингов и уже дошёл до пятого сезона. Шестой зрители ждут заранее. В чём секрет этой, казалось бы, простой криминальной истории?

Автор телеграм-канала «Культовые российские сериалы» честно описал эффект знакомства:

«На днях узнал, какой сериал сейчас самый популярный в России чисто по рейтингам. Оказывается, это "Первый отдел" – про следака и опера, которые распутывают всякие делишки. Там уже пять сезонов, причем все – телевизионные суперхиты. Включил первую серию – простенько, зато вполне смотрибельно.

Именно в этой «простоте» и кроется формула успеха. Экшн начинается с первых минут. Диалоги понятные, без перегруженности. Герои не философствуют о судьбе, а работают. Дела разнообразные, динамика стабильная, эмоциональная ставка ясна.

Экшн с первой же сцены, понятные диалоги, зрелищные перестрелки, неплохие локации, обаятельные главные герои. Без претензии на искусство, но душевно и универсально. Короче, понимаю, как люди на такое подсаживаются. Правда, врубать второй эпизод уже не стал – боюсь таких длинных сериалов».

«Первый отдел» не претендует на статус культурного события. Он работает по проверенной схеме телевизионного детектива, где важнее ритм и узнаваемость. Зритель понимает правила игры и возвращается к ним из сезона в сезон.

Пять сезонов позади, шестой фактически предрешён ожиданиями аудитории. Иногда именно отсутствие претензии на величие и делает проект по-настоящему массовым. И любимым. Куда без этого.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
