Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем

В гареме турецкого султана проживали сотни женщин, но не все они были его женами. Ислам разрешал правителю иметь одновременно только четыре супруги, поэтому основную массу обитательниц составляли наложницы. Помимо них, во дворце находились матери, сестры и дочери султана, для которых гарем также был домом.

Для девушек из небогатых семей попадание в султанский дворец открывало уникальные возможности. Еще вчера они могли жить в бедности, а сегодня получали шанс кардинально изменить свою судьбу.

Однако эта привилегия имела и обратную сторону. Жизнь в гареме подчинялась жесткому регламенту, и за нарушение установленных порядков обитательниц могли сурово наказать вплоть до побоев или заточения в темницу.

Самым ужасным наказанием для женщины, не считая смертной казни, было изгнание из гарема. Такое могло случиться по одной из этих пяти причин — удивительно, но два правила нарушила Хюррем и никак не пострадала.

Не понравилась султану

Если девушка за несколько лет жизни в гареме так и не смогла привлечь внимание султана, ей не позволяли просто доживать свой век во дворце. Таких наложниц выдавали замуж за состоятельных чиновников.

Этот вариант развития событий считался самой почетной причиной для того, чтобы покинуть гарем. Бывшие обитательницы султанского дворца пользовались огромным уважением в обществе, и такой брак становился для них началом новой, вполне благополучной жизни.

Смена правителя

Бывали случаи, когда гарем распускали по причине смены правителя. Когда на трон восходил новый султан, женщины его предшественника отправлялись в так называемый Старый дворец.

Их судьба на этом не заканчивалась: при желании этих женщин также могли выдать замуж, давая им возможность начать жизнь за пределами султанской резиденции.

Постоянные конфликты

Это то, чем отметилась Хюррем — постоянные конфликты с другими обитательницами гарема. Если наложница регулярно ссорилась с соседками, участвовала в драках или, что еще серьезнее, наносила кому-то увечья, султан мог принять решение удалить ее.

Важно понимать, что даже в таких случаях женщин не выставляли за ворота с позором — им все равно находили подходящего мужа из числа турецких чиновников, просто отправляли из дворца замуж.

Преступления

Были и более серьезные провинности — настоящие преступления, такие как воровство или вымогательство, заговор с целью убийства. Если наложницу уличали в этом, ее сначала наказывали физически, например, приговаривая к ударам палками.

Но если даже после такого наказания женщина снова совершала преступление, терпение заканчивалось и ее изгоняли из гарема.

Хюррем тоже была причастна к множеству интриг, заговоров и даже преступлений, но всегда выходила сухой из воды.

Связь с евнухом

Евнухи были едва ли не единственными мужчинами, которым дозволялось находиться в гареме кроме самого султана. Некоторым наложницам, тосковавшим по мужскому вниманию, этого было достаточно, и они пытались соблазнить евнухов.

Если такая связь раскрывалась, гнев султана мог быть ужасен. Иногда он казнил обоих, но чаще всего провинившуюся наложницу просто выгоняли из гарема, как пишет Дзен-канал «Вестник истории».