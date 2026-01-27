Любой фильм с Мадсом Миккельсоном хорош, но не эта новинка 2025 года: и рейтинг 6,6 на IMDb это подтверждает

Есть особый тип фильмов — когда кажется, что кто-то в три часа ночи нарисовал на салфетке сюжет, добавил кучу визуальных эффектов и сказал: «Вот, держите». «Поймать монстра» Брайана Фуллера как раз из таких — и рейтинг 6,6 на IMDb это подтверждает.

Если коротко: это «Леон», снятый человеком, который обожает симметрию, яркие цвета, метафоры и Мадса Миккельсена, но не очень заботится о том, зачем вообще нужна история.

Брайан Фуллер решил стать режиссёром

Фуллер — культовая фигура на ТВ: «Ганнибал», «Американские боги». Он умеет превращать еду в хоррор и делать стиль кадра настолько выразительным, что забываешь о сюжете. Но кино — это другое. Тут нельзя растянуть сериал на десять эпизодов, где сюжет «раскачивается». Либо работает сразу, либо нет.

Фуллер решил: пора. Сам написал сценарий, нашёл продюсеров с деньгами от «Джона Уика» и позвал Мадса Миккельсена — своего проверенного тузa. Уже на этом этапе понятно: фильм снимается по любви, а не по расчёту. И это опасно.

Сюжет

Десятилетняя Аврора уверена, что под кроватью живёт монстр. Родители не верят — и исчезают. Девочка решает найти спасение у загадочного соседа, который оказывается профессиональным убийцей чудовищ. Она нанимает его. Всё бы ничего, но коллеги соседа считают, что с ребёнком связываться опасно.

Сказка для взрослых? Да. Но сказка без правил, без тона и без понимания, кому её вообще рассказывают.

Красиво — да. Осмысленно — нет

Каждый кадр — будто через фильтр «ещё ярче, ещё симметричнее». Декорации и цветокор — просто праздник для глаз. Но за этим всем почти нет истории. Монстр — это страх, травма, взросление? Или всё сразу? Фуллер не выбирает, зритель тоже остаётся в подвешенном состоянии.

Зачем Миккельсен?

Мадс делает то, что умеет лучше всего: молчит, смотрит, создаёт иллюзию глубины. Его герой — человек-загадка без мотивации, без прошлого. Честно? Здесь мог быть кто угодно. Но не каждый сумел бы тащить фильм своим взглядом.

Главная проблема

Фильм боится быть простым. Хочет быть умным, аллегоричным, авторским — забывая, что даже сказке нужен скелет. Персонажи плоские, диалоги скучные, идея теряется за визуальными штучками. Всё, что «Поймать монстра» пытается сказать о страхах и травмах — уже сто раз было сказано лучше.

«Поймать монстра» — красивая пустышка, пишет дзен-канал «Киноварня». Стиль есть, содержания почти нет. А Мадсу Миккельсену по-прежнему лучше сниматься там, где сценарий не нужно доигрывать взглядом.

