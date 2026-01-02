Меню
Любовь прошла бы с похмельем: психолог объяснила, почему у Жени и Нади из «Иронии судьбы» почти не было шансов

2 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Новогоднее чудо красиво только в моменте — дальше начинается реальность.

Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» давно стал символом новогодней романтики. Но что, если взглянуть на любовь Жени и Нади хлоднокровно, глазами специалиста?

Мы обсудили это с семейным психологом Натальей Панфиловой — и её выводы звучат трезво, как утро первого января.

Влюблённость и жизнь — разные истории

По словам Натальи Панфиловой, встреча героев — это эмоциональный взрыв, но не прочный фундамент для семьи.

Надя и Женя — взрослые люди со сложившимися характерами, привычками и своими «правдами жизни». Не случайно оба долго не могли построить стабильные отношения до встречи друг с другом.

«Если человек вовремя видит уроки, которые ему преподносит жизнь, всё может очень круто измениться», — говорит психолог.

Но здесь важно, чтобы «увидели» оба, подчёркивает эксперт.

Почему надежда была слабой

Панфилова отмечает, что герои живут в разных городах, имеют собственные устои и опыт. Наде, привыкшей к самостоятельности, нужно перестраивать свою жизнь; Жене — принять женщину со своенравным характером и прошлым, научиться договариваться с волевой мамой.

«Один в поле не воин. Если только один готов к переменам, скорее всего, ничего не получится», — поясняет психолог.

Иллюзия праздника быстро проходит

Психолог считает, что встреча Жени и Нади была словно вспышка эмоций — красивая, но мимолётная. Чтобы построить жизнь вместе, должно быть желание и усилия с обеих сторон.

«Так, чтобы жизнь встряхнула обоих и они решились всё перетряхнуть, бывает редко. Чаще у одного „выстреливает“, а у другого нет», — подытоживает Панфилова.

Именно поэтому история в фильме так прекрасно работает: она о мгновении, а не о будущем. Новогоднее чудо красиво, пока длится ночь.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
