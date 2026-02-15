Меню
Любовь на троих: почему Саид из «Клона» так и не полюбил Ранию — ответ есть в сериале

15 февраля 2026 16:40
Кадр из сериала «Клон»

Культовому проекту более 20 лет. 

Поклонники телесериала «Клон» почти два десятка лет сочувствуют герою Саиду Рашиду. Многие восхищаются его любовью и преданностью к Жади. Однако жалеют и красавицу Ранию, которая оказалась третьей лишней.

История Жади и Саида

Саид влюбился в Жади с первого взгляда. Саму Жади зрителям показали строптивой и нежелающей выходить замуж. Тем не менее Саид был готов на многое, чтобы она стала его супругой. Даже в первую ночь он переступил через себя, ведь Жади уже не была невинной. Позже он многое вытерпел от Жади, но сохранил свою страстную любовь.

Как и герою Мохаммеду, Саиду многократно предлагали вторую жену. Жади также подталкивала его к повторному браку в расчете, что это приблизит ее развод. Долгое время Саид отказывался от других женщин. Лишь после очередной измены Жади он согласился жениться снова. Это решение он принял, чтобы отомстить и вызвать у нее ревность. Так в семье появилась Рания.

Рания и Саид

Рания в сериале предстала юной и несчастной невестой. Ей обещали семейное счастье с самого детства. Саид сумел быстро завоевать доверие и любовь молодой супруги. Изначально их брак выглядел спокойным и счастливым. Рания не знала подробностей прошлых отношений Саида и Жади. Она верила, что попала в хорошую семью. Со временем Рания заметила, что Саид больше внимания уделяет Жади. Юная жена родила ему сына. Однако он не смог найти в ней ту страсть, которая когда‑то влекла его к Жади.

Почему не смог полюбить Ранию как Жади

Ответ есть в самом сериале. Брат Саида однажды спросил у него, почему он не может оставить Жади и спокойно жить с Ранией.

Я могу дышать без Рании… но без Жади я не могу дышать, — говорит Саид своему брату ближе к финалу сериала.

Также Саид говорит Зорайде, что Жади вошла в его сердце и теперь он не может ее забыть. Любовь к Жади настолько окутала сердце и душу Саида, что в нем не было места для Рании.

Фото: Кадр из сериала «Клон»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
