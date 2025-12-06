Новый сериал НТВ точно ударит в нерв зрителей — бывший сыщик выходит из тюрьмы и начинает охоту за правдой

История о расследовании, которое никто не хотел доводить до конца.

НТВ готовит к эфиру сериал «Извозчик» — боевик, где драму личных потерь сплетают с криминальным расследованием.

В центре сюжета Юрий Алданов, которого играет Евгений Миллер. Его герой возвращается в жизнь после тюрьмы, но прошлое цепко держит.

С чего начинается падение

По сюжету Алданов — опытный сыщик УГРО с пятнадцатью годами службы. Расследуя заказное убийство, он выходит на группировку, за которой стоит влиятельный замначальника СОБРа Ильин.

В руках Юрия оказывается компромат, но именно он и становится причиной его краха: в машине сыщика находят наркотики, и он отправляется за решётку.

Подстава была точной и продуманной — у Алданова не остаётся ни доказательств, ни союзников.

Возвращение, которого никто не ждал

Выйдя по УДО, Алданов понимает, что дом, семья и прежняя жизнь — потеряны. Он покупает гараж, который становится его единственным убежищем. Бывший сыщик мечтает докопаться до истины.

В этот момент в его жизни появляется Анна (Мария Пирогова) — бывшая жена крупного бизнесмена. Вместе они открывают компанию грузоперевозок «Извозчик».

Формально — попытка начать с нуля. Неформально — прикрытие для их тайного расследования.

Почему именно грузовики становятся ключом

Грузоперевозки — не просто фон сериала. Это способ приблизиться к тем маршрутам и людям, к которым Алданову раньше был закрыт доступ. Через этот бизнес он узнаёт, как устроены преступные связи и кому именно выгодно, чтобы дело о заказном убийстве осталось похороненным.

ООО «Извозчик» становится точкой, где пересекаются интересы криминальных авторитетов, бывших коллег и тех, кто хотел бы, чтобы Алданов снова исчез.

Герои, которые держат историю

Помимо Миллера и Пироговой в сериале играют Глеб Шевнин, Марина Коняшкина, Иван Шибанов, Сергей Варчук и Олег Кныш.

Проект поставил режиссёр Сергей Краснов, а производством занималась компания «Киноплан» по заказу НТВ.

Сериал состоит из 16 серий.

Почему зрители зацепятся

«Извозчик» в первую очередь про то, как человек пытается вернуть себе право на собственную жизнь — и про цену, которую за это приходится платить. Здесь нет супергероев: есть бывший сыщик, гараж, старое дело и грузовики, которые внезапно становятся способом докопаться до истины.

Сериал планируют запустить на НТВ в 2026 году.

