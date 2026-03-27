5 сериалов с рейтингом выше 8, которые понравятся поклонникам «Отчаянных домохозяек»

От Монтерея до Белого дома: где ещё кипят страсти и рушатся идеальные фасады.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» давно стал символом эпохи — и не только из-за остроумных диалогов и безупречной Бри.

Он показал, что за красивыми газонами и улыбками соседей скрываются измены, ложь и личные драмы, в которых каждый узнаёт себя.

Но на Вистерия Лейн жизнь не останавливается. Если вам не хватает утончённых интриг и героинь, которые могут и плакать, и мстить, — эти пять сериалов напомнят, почему мы так любим наблюдать за чужими секретами.

«Милые обманщицы»

Рейтинг Кинопоиска: 8,1

Городок Роузвуд кажется идеальным, пока одна из школьниц таинственно не исчезает. После этого её подруги начинают получать анонимные сообщения от некой «А», которая знает слишком много.

Уютный фасад рушится, а каждая серия — новый виток лжи и страха.

«Большая маленькая ложь»

Рейтинг Кинопоиска: 8,2

Калифорнийский Монтерей — не место для слабонервных. Богатые мамы, идеальные дома, красивые улыбки — и преступление, которое всё разрушит.

В центре сюжета — женщины, которые умеют держать удар, даже если за спиной у них целая буря.

«Почему женщины убивают»

Рейтинг Кинопоиска: 8,3

Три эпохи, один дом и вечная тема ревности. В 60-е, 80-е и сегодня — женщины сталкиваются с одними и теми же предательствами, только формы меняются.

Драма, ирония, изящество — и блестящая мораль: под глянцем всегда есть трещины.

«Карточный домик»

Рейтинг Кинопоиска: 8,3

То, что творится в Белом доме, не уступает страстям в пригороде. Здесь ложь и интриги возведены в ранг искусства.

А Клэр Андервуд — идеальная антипод Бри Ван Де Камп: стальная, холодная, расчётливая и безупречно опасная.

«Грязные мокрые деньги»

Рейтинг Кинопоиска: 7,9

Семейка Дарлингсов — пример того, что богатство не лечит от безумия. Адвокат Ник Джордж оказывается втянут в их интриги, где мораль теряет смысл, а выживание — единственный инстинкт. Напряжённо, иронично и очень «по-домохозяйски».

