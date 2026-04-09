«Любовь и голуби» — шедевр, но есть 3 незаслуженно забытых советских романтических фильма: там и Терехова, и Абдулов, и Алферова

9 апреля 2026 22:00
Кадры из фильмов «Давай поженимся», «Предчувствие любви», «Свадьба старшего брата»

Необычно актуальные фильмы.

В 80-х годах «Любовь и голуби» и другие шедевры советского кино стали культовыми картинами о любви. Тем не менее, в тени легендарны кинолент остались картины, представляющие романтические отношения совершенно иначе — без излишнего пафоса, но с глубоким содержанием.

«Давай поженимся»

В центре сюжета — встреча в самолете: он — отставной капитан, потерявший связь с реальной жизнью, она — успешная деловая женщина с привычками холостяка. Невинная шутка «давай поженимся» становится для них началом новой главы в жизни.

Николай (Юрий Назаров) и Елена (Маргарита Терехова) не являются классическими романтическими персонажами — их отношения далеки от идеала, но полны бытовых споров и неожиданных моментов: когда Николай меняет обстановку в квартире Елены в ее отсутствие, а она учится принимать заботу, зритель наблюдает не за идеальной сказкой, а за искренним диалогом двух одиночек, решивших довериться друг другу.

Маргарита Терехова создает образ, который опережает свое время и очень актуален сегодня. Ее героиня балансирует между работой в НИИ и стремлением сохранить свою женственность. Юрий Назаров воплощает образ «тихого сильного мужчины» — его Николай не спасает принцессу, а терпеливо строит отношения там, где другие давно сдались.

Критики в 1980-х упрекали фильм за простоту сюжета, но сегодня он воспринимается как напоминание: любовь не подвластна времени.

«Предчувствие любви»

В 1982 году на экран вышла странная и трогательная лента, которую можно было бы сегодня назвать «арт-хаусом с элементами магии».

Главный герой — молодой изобретатель Сергей (Александр Абдулов), работающий в Отделе безумных идей. Его мечта — обрести любовь, как в романах, с первого взгляда и с трепетом. Каждый день он видит в окне призрачный образ девушки в голубом (Ирина Алферова), которая словно исчезает. А рядом с ним живет настоящая Лена — та же актриса, но без романтического блеска и пафоса.

Режиссер Тофик Шахвердиев, ранее работавший в документалистике, добавляет в фильм элементы абсурда и фантастики: говорящие устройства, летающий стол, свадьба в наручниках с настойчивой коллегой (Татьяна Кравченко), бар «Братья по разуму» с философски настроенными посетителями. Камерная атмосфера делает этот фильм идеальным для уютного вечера с чаем и пледом.

«Свадьба старшего брата»

Старший брат — кумир семьи, младший — мечтатель, а между ними есть девушка, которую оба любят. Эта история из забытой мелодрамы 1985 года удивительно актуальна и сегодня.

Борис решает жениться на Наде, не подозревая, что его младший брат Костя уже влюблен в нее. Когда пара оказывается на грани разрыва, именно шестнадцатилетний подросток пытается их помирить.

Фильм снят по повести автору «Гардемаринов» Нины Соротокиной, но режиссер Рубен Мурадян добавляет важную деталь — сцену «Гамлета». Этот спектакль-провал становится метафорой: Борис, играя принца Датского, не замечает, как его высокомерие разрушает отношения с невестой. А Костя, наблюдая за этой драмой, взрослеет и понимает, что «счастливый конец» — это лишь выдумка.

Персонажи не идеальны, но именно это и делает фильм привлекательным: семейные конфликты, давление родственников и подростковые переживания. Этот фильм стоит увидеть, ведь все переживали первую любовь.

Фото: Кадры из фильмов «Давай поженимся», «Предчувствие любви», «Свадьба старшего брата»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
