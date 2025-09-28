Меню
Любовь и долг в смертельной схватке: два свежих турецких сериала, в которых больше страсти, чем в «Постучись в мою дверь»

28 сентября 2025 08:27
«Преемник»

Главные премьеры турдизи, от которых невозможно оторваться.

Турецкие драмы умеют смешивать семейные интриги, страсть и традиции так, что зрители потом неделями обсуждают каждую серию.

На этот раз на экраны вышли две новинки — «Зависть» и «Преемник». Обе драмы только стартовали, но уже вызывают споры, слёзы и восторги.

«Преемник» — выбор между сердцем и долгом

Главный герой Серхат (Ильхан Шен) построил успешную карьеру хирурга в Стамбуле и тайно женился на Мелек (Айбюке Пусат).

Но возвращение в Урфу превращает его жизнь в кошмар: старые договорённости между семьями заставляют его готовиться к свадьбе с Йылдыз (Биран Дамла Йылмаз).

В центре истории — жестокий конфликт между личным выбором и клановой враждой.

Первая серия получила рейтинг 4.44 в категории Total и 3.16 в категории AB — достойный старт, особенно если учесть конкуренцию с «Наследным принцем».

Но зрители разделились: одни называют сюжет цепляющим, другие критикуют нелогичные поступки героев.

«Преемник»

«Зависть» — драма о мести и семейных тайнах

Совсем другая энергия у «Зависти». Озгю Намаль, вернувшаяся на экраны после долгого перерыва, играет Сениху — женщину, выросшую в тени брата и под гнётом матери.

Годы унижений превращают её в холодного стратега, готового разрушить семейное благополучие ради мести.

Здесь зрителя ждут сложные характеры, скрытые мотивы и атмосфера постоянного напряжения. Но у сериала скромнее рейтинги: всего 2.70 в Total и 3.04 в категории AB.

Пока не рекорд, но у драмы есть все шансы вырасти — интриги только начинают раскручиваться.

«Зависть»

Такие разные, но такие классные

Судя по этим новинкам, турдизи не собирается останавливаться на проверенных шаблонах. «Преемник» увлекает зрителя в классический любовный треугольник на фоне борьбы традиций и современности.

«Зависть» же погружает в психологическую глубину, где нет однозначных героев, а каждый поступок оставляет шрам.

Это два разных сериала — но оба держат зрителя в напряжении и обещают долгую игру. А если вы любите истории, где сердце спорит с разумом, а семья становится полем боя, мимо пройти невозможно.

Также прочитайте: Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона

Фото: Кадры из сериалов «Преемник», «Зависть»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
