Киноафиша Статьи «Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

24 октября 2025 13:00
Кадр из сериала «Любопытная Варвара»

А не за горами и третий сезон.

«Вселенная» доброго сериала «Любопытная Варвара» будет расширена. На этот раз обаятельная сыщица с малых экранов «переедет» на большие.

Уже анонсирован фильм о приключениях девочки и ее друзей. Причем, для его съемок команде пришлось уехать из России.

Фильм «Любопытная Варвара»

Полнометражное кино о героине выйдет в прокат уже в следующем октябре под названием «Любопытная Варвара. Тайны востока». Это будет совершенно новая ступень в развитии франшизы — создатели существенно расширят географию приключений.

Если сериал снимали в Абхазии и российских городах, то для фильма команда уехала в Узбекистан. Живописные восточные локации обещают придать сюжету особый колорит и размах.

Кадр из сериала «Любопытная Варвара»

Сериал «Любопытная Варвара»

Дальнейшее развитие получит и сериал. На платформах только что завершился показ второго сезона, а создатели уже анонсировали третий на 2026 год.

Популярность проекта растёт с каждым днём: дебютный сезон, вышедший в 2024 году, собрал армию поклонников и был просмотрен более 18 миллионов раз. История о юной сыщице по-настоящему завоевала сердца зрителей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем звезда «Любопытной Варвары» восхитила Диму Билана.

Фото: Кадры из сериала «Любопытная Варвара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
